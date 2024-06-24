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Dünya

Sırp lider Vucic'den dikkat çeken açıklama: Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun kızışmasını bekliyorum

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun ileriki aylarda kızışmasını beklediğini belirtti. Vucic, barışı korumak ve ülkesinde ekonomik büyümeyi sağlamak için işlerini en iyi şekilde yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

21:15 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:58 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic açıklama yaptı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic açıklama yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic başkent Belgrad'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, dünyadaki mevcut duruma yönelik açıklamalarda bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük jeopolitik kriz döneminin yaşandığını aktaran Vucic,
"Önümüzdeki aylarda Avrupa ve dünyada (mevcut) durumun kızışmasını ve çok ciddi sonuçlarla karşılaşmasını bekliyorum."
dedi.

Vucic, barışı korumak ve ülkesinde ekonomik büyümeyi sağlamak için işlerini en iyi şekilde yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

"Sorunları diyalogla çözmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız"

Sırbistan-Kosova ilişkilerine de değinen Vucic, yarın Brüksel'de bu hususta önemli görüşmeler gerçekleştireceğini kaydetti.

Vucic, yapıcı davranmaya devam edeceklerini vurgulayarak,
"Sorunları diyalogla çözmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız."
ifadesini kullandı.

Ülkesinde uçan taksilerin hizmete girmesi adına 5 küresel şirketle görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Vucic, "İlerlemek isteyen ülkeler için bu bir heves değil, mutlak bir zorunluluktur. Sadece on yıl içinde üzerimizde saatte yirmi bin araba uçacak." diye konuştu.

Bu arada Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor.


Sırbistan lideri Vucic'in BMGK yaptığı hareketleri sonrası eski konuşmaları yeniden gündem oldu: Bir Sırp öldürürseniz biz 100 Müslüman öldürürüz

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 11 Temmuz'u her yıl anmak üzere '1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Uluslararası Düşünce Günü' olarak belirleyen kararı kabul etti. Kararda ayrıca soykırımın "her türlü inkarını" kınandı ve BM üyesi ülkeler "gerçekleri korumaya" çağrıldı. Karar doğrultusunda ilk anma 11 Temmuz 2024'te yapılacak. Kararın açıklanması anında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bulunan Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan bayrağına sımsıkı sarılarak ağladığı görüldü. Kararı hazmedemeyen Vucic daha sonrasında Genel Kurul kameralarına Sırbistan bayrağını gösterdi ve çetnik selamı verdi. Bu selam, Sırp zafer işareti olarak kabul edilir ve Müslüman Bosnakların katledildiği soykırımda Sırp askerlerden kalan ürkütücü bir hatıradır. Yaşanan bu hadiseler Sırbistan lideri Vucic'in 1995’de Srebrenica katliamı sırasında meclisteki konuşmasını akıllara getirdi. O zamanlar 25 yaşında aşırı milliyetçi partiden milletvekili olan Vucic'in, 'Bir Sırp öldürürseniz biz 100 Müslüman öldürürüz.' sözlerini kullanmıştı.


#Sırbistan
#Aleksandar Vucic
#İkinci Dünya Savaşı
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