Sırp lider Vucic'den dikkat çeken açıklama: Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun kızışmasını bekliyorum

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 11 Temmuz'u her yıl anmak üzere '1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Uluslararası Düşünce Günü' olarak belirleyen kararı kabul etti. Kararda ayrıca soykırımın "her türlü inkarını" kınandı ve BM üyesi ülkeler "gerçekleri korumaya" çağrıldı. Karar doğrultusunda ilk anma 11 Temmuz 2024'te yapılacak. Kararın açıklanması anında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bulunan Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan bayrağına sımsıkı sarılarak ağladığı görüldü. Kararı hazmedemeyen Vucic daha sonrasında Genel Kurul kameralarına Sırbistan bayrağını gösterdi ve çetnik selamı verdi. Bu selam, Sırp zafer işareti olarak kabul edilir ve Müslüman Bosnakların katledildiği soykırımda Sırp askerlerden kalan ürkütücü bir hatıradır. Yaşanan bu hadiseler Sırbistan lideri Vucic'in 1995’de Srebrenica katliamı sırasında meclisteki konuşmasını akıllara getirdi. O zamanlar 25 yaşında aşırı milliyetçi partiden milletvekili olan Vucic'in, 'Bir Sırp öldürürseniz biz 100 Müslüman öldürürüz.' sözlerini kullanmıştı.