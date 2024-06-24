Sırp lider Vucic'den dikkat çeken açıklama: Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun kızışmasını bekliyorum

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic başkent Belgrad'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, dünyadaki mevcut duruma yönelik açıklamalarda bulundu.
Vucic, barışı korumak ve ülkesinde ekonomik büyümeyi sağlamak için işlerini en iyi şekilde yapmakta kararlı olduklarını söyledi.
"Sorunları diyalogla çözmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız"
Sırbistan-Kosova ilişkilerine de değinen Vucic, yarın Brüksel'de bu hususta önemli görüşmeler gerçekleştireceğini kaydetti.
Ülkesinde uçan taksilerin hizmete girmesi adına 5 küresel şirketle görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Vucic, "İlerlemek isteyen ülkeler için bu bir heves değil, mutlak bir zorunluluktur. Sadece on yıl içinde üzerimizde saatte yirmi bin araba uçacak." diye konuştu.
Bu arada Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor.