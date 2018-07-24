Dünya Çetnikliği tutan Sırp vekilden Hatice Anneye hakaret
AVRUPA

Çetnikliği tutan Sırp vekilden Hatice Anne'ye hakaret

Sırbistan Miletvekili Vijerica Radeta, Srebrenitsa'da eşi ile oğlunu yitiren ve dün vefat eden Hatice Mehmedovic ile dalga geçer gibi bir paylaşım yaptı. Radeta, "Cenazesini kim organize edecek, oğlu mu kocası mı?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sırp Vekil Vijerica Radeta, haddini aşarak Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve oğlunu kaybeden Hatice anne ile dalga geçti.
Sırp Vekil Vijerica Radeta, haddini aşarak Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve oğlunu kaybeden Hatice anne ile dalga geçti.

Sırp Radikal Partisi Milletvekili Vijerica Radeta, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Srebrenitsa’nın sembol ismi Hatice Anne'nin vefatıyla dalga geçerek, "Cenazesini kim organize edecek, oğlu mu kocası mı?" şeklinde sosyal medya paylaşımı yaptı.

Sırp Milletvekili Radeta, sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu. Bunun üzerine yaptığı paylaşımı sildi.

Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu yitirmişti

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan Hatice Mehmedovic'in (66), geçtiğimiz gün tedavi gördüğü klinikte vefat etmişti.

Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic, Mehmedovic'in son derece cesur bir kadın olduğunu belirterek, "Tüm ailesi öldürüldü. Her zaman gerçekleri söyledi. Tüm annelere ilham olan bu cesur kadını çok özleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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