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Dünya Sirte sevkiyatı Libya ordusu kararlılık mesajı veriyor
ORTADOĞU

Sirte sevkiyatı: Libya ordusu kararlılık mesajı veriyor

Libya Ordusu, Hafter işgali altındaki Sirte şehrinin batısına çok sayıda askeri araçtan oluşan sevkiyat yaptı. Ebu Gureyn beldesine ulaşan konvoy stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra’nın kurtarılması için başlatılan “Zafer Yolları” Harekatı’nda görev alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya Ordusu, Sirte şehrinin batısına çok sayıda askeri araçtan oluşan sevkiyat yaptı. Libya Ordusu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sevkiyat kapsamında çok sayıda askeri araç, Sirte’nin batısındaki Ebu Gureyn beldesine ulaştı. Sevkiyatın, Libya’nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra’nın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılması için başlatılan “Zafer Yolları” harekatı kapsamında yapıldığı kaydedildi. Libya Ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019’da saldırı başlatan darbeci Hafter’e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti. Hükümete bağlı güçler, haziran başında Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısında nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomi ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı. Son haftalarda, stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra’nın batısında mevzilenen Libya Ordusu, buraları Hafter milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor.

Fotoğraf: Arşiv

Libya'da hükümet güçlerinden Sirte kentine geniş çaplı askeri sevkiyat
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Libya'da hükümet güçlerinden Sirte kentine geniş çaplı askeri sevkiyat
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Sirte kentini darbeci General Hafter'e bağlı milislerden temizlemek için kente geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Yüzlerce askeri araçtan oluşan konvoylar Sirte'ye doğru hareket etti.


EYP’lere “Kutlu” müdahale ediyor

Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli robot TMR 2’nin (Kutlu) Trablus’ta el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatların imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını bildirdi. Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda, uzaktan ve emniyetli müdahale imkanı sağlayan yerli ve milli robot TMR 2’nin, Mayın, Patlayıcı Madde Arama ve İmha (EOD) timlerinin Trablus/Libya’da icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığı kaydedildi. Milli robota ilişkin görüntülerin paylaşıldığı videoda ise bir Mehmetçik tarafından uzaktan komuta edilen Kutlu’nun EYP ve mühimmatları imha ettiği anlara yer verildi.

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Hafter milisleri birbirine düştü

  • Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Hafter’e bağlı 2 silahlı grup arasında Sirte Körfezi’ndeki petrol tesisleri yakınında çatışmalar yaşandığını duyurdu. NOC açıklamasında, doğudaki Brega bölgesinde son 48 saat içinde Hafter’e bağlı Es-Saika (Yıldırım) ismi verilen silahlı bir grup ile petrol tesisleri muhafızları arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. Çatışmaların petrol tanklarının birkaç yüz metre uzağında yaşandığı kaydedildi. Petrol tesislerinden Rus güvenlik şirketi Wagner ile Suriyeli paralı savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milislerinin çıkarılmasının önemine işaret eden NOC, petrol bölgelerinin emniyetinin, profesyonel, bağımsız ve disiplinli bir güvenlik gücünün şemsiyesi altında yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İkonalar ışıkla değil perdeyle kapatılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya Camii hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Ayasofya'daki mozaik, fresk ve tasvirlerin kapatılmasıyla ilgili konuşan Kalın, "Işık sistemi olmayacak. Bir perde sistemiyle bunların kapatılması üzerinde çalışılıyor şu anda, son aşamaya gelinmek üzere. Buradaki temel ilke bu mozaiklere, tasvirlere, binanın tarihi dokusuna ve mimarisine hiçbir şekilde zarar verilmemesi" ifadelerini kullandı. Açılışa katılacak kişi sayısıyla ilgili de bilgilendirmede bulunan Kalın, "Şimdi bir rakam vermek istemiyorum, o da değerlendiriliyor. 'Hijyenik şartlara uygun bir şekilde bu nasıl temin edilir?' diye. Orada öncelikle bir kere cuma namazının ve bir büyük mabet olarak Ayasofya Camisi'nin mehabetine uygun, yani o günün şanına, şerefine uygun bir şekilde, vakar ile sakin bir şekilde bu açılışın gerçekleşmesi hedefleniyor" şeklinde konuştu.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçı öncesinde takımdan ayrılan İspanyol stoper Victor Ruiz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ruiz'in yaptığının doğru olmadığını söyleyen Yalçın'ın sözleri sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarların desteğini aldı.

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