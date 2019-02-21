SiSi 9 genci astı

Mısır’ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbeyle devirerek yönetimi ele alan Abdulfettah es-Sisi, cuntaya direnen muhalifleri katletmeyi sürdürüyor. Darbe karşıtı gösteriler sırasında bir polis şefinin ölümünü bahane ederek geçtiğimiz günlerde 3 kişiyi idam ettiren Sisi yönetimi, Başsavcı Hişam Berekat’a yönelik 2015’teki bombalı saldırıyı gerekçe gösterip 9 muhalifi daha darağacına yolladı. Mısır medyasına göre, ‘Başsavcıya Suikast’ davasında yargılanan 9 genç, dün sabah Kahire İstinaf Cezaevi’nde asılarak idam edildi.

İHVAN YÖNETİCİSİNİN OĞLU

Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan’ın oğlu Ahmed Taha da idam edilenler arasında. Ahmed Taha’nın, idam cezası uygulanan ilk İhvan yöneticisi oğlu olduğu belirtiliyor. Sisi cuntasının emrindeki Mısır yargısının hükmüyle katledilen 9 gencin isimleri şöyle: Ahmed Taha, Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed.

İFADE İŞKENCEYLE ALINDI

Mısır Yargıtayı, 9 genç hakkındaki idam cezalarını Kasım 2018’de onaylamıştı. Sanıklar ise yöneltilen suçlamaları reddederek ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti. Ancak Mısır’da işkence altında ifade verme iddiasının soruşturulacağı bir makam bulunmuyor. Uluslararası Af Örgütü de gençlerin ‘işkence’ çığlığına dikkat çekmiş ve idam kararının infazının durdurulmasını istemişti. Örgüt, sanıkların hukuksuz yargılandığını, istenen şekilde ifade vermeleri için işkenceye maruz bırakıldıklarını dile getirmişti. Fakat yapılan girişimler bütünüyle sonuçsuz kaldı.

Darbeciler astırdı

Mısır'da demokratik yollardan seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı'nda eylemler başladı ve 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürdü. Olaylar ABD-İsrail destekli Sisi cuntası tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı ve o günden sonra demokrasi nöbeti için meydana inmiş olan herkes rejimin hedefi haline geldi. Sisi cuntasına direnen Müslüman Kardeşler üyesi 739 kişinin yargılandığı davada mahkeme, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ara karar açıklamış ve 44'ü tutuklu, 31'i firari 75 sanığı daha idam cezasına çarptırmıştı. Bu kararın infazı henüz gerçekleşmedi. Devrik Cumhurbaşkanı Mursi hakkındaki idam kararı ise uluslararası tepkilerin ardından Mısır Yüksek Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Mursi 5,5 yıldır hapishanede tutuluyor. Cunta güdümündeki Mısır yargısının son kurbanı rejim muhalifi 9 genç oldu.

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Ahmed Taha Vehdan

O bebek şimdi yetim



Müslüman Kardeşler yöneticisi Muhammed Taha Vehdan’ın oğlu Ahmed Taha idam edilen 9 gençten biri. Ahmed Taha Vehdan, Mısır’da gözaltına alındıktan bir süre sonra baba olmuş ve eşi, Vehdan’ın duruşmasına gelerek bebeği babasına göstermişti. Yeni doğmuş bebeğiyle duruşmayı izleyen acılı kadın, birkaç ay sonraki oturuma da iştirak etmiş ve çocuğunun ‘diş çıkardığını’ Ahmed Taha’ya duyurmaya çalışmıştı. Dünkü idamlarla birlikte o bebek de yetim kaldı.

Katliama lanet

Mısır’da 9 gencin Sisi rejimi tarafından katledilmesi, Beşiktaş'ta bulunan Mısır Konsolosluğu önünde protesto edildi. Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın organize ettiği protesto eylemine çok sayıda vatandaş katıldı. Protestocular Bebek'teki Mısır Konsolosluğu'nun yanında “Dünya bu zulme susacak mı?” pankartı açıp çeşitli sloganlar attı. Burada açıklama yapan Mısır Gazeteciler Derneği Başkanı Dr. Hamza Zoubi, Mısır'da Sisi yönetimince en büyüğü 26 yaşında 9 kişinin haksız yere idam edilerek, çok büyük bir acı yaşadıklarını söyledi. Grup üyeleri, idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti. Eyleme, Türkiye'de yaşayan Mısır vatandaşları da destek verdi.