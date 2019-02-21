Dünya SiSi 9 genci astı
ORTADOĞU

SiSi 9 genci astı

2013 yılında binlerce kişiyi öldürerek iktidara gelen darbeci Sisi, Körfez ve Batı’dan aldığı cesaretle katletmeye devam ediyor. Cuntanın kontrolündeki mahkeme dün sabah 9 genci idam etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulfettah es-Sisi
Abdulfettah es-Sisi

Mısır’ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbeyle devirerek yönetimi ele alan Abdulfettah es-Sisi, cuntaya direnen muhalifleri katletmeyi sürdürüyor. Darbe karşıtı gösteriler sırasında bir polis şefinin ölümünü bahane ederek geçtiğimiz günlerde 3 kişiyi idam ettiren Sisi yönetimi, Başsavcı Hişam Berekat’a yönelik 2015’teki bombalı saldırıyı gerekçe gösterip 9 muhalifi daha darağacına yolladı. Mısır medyasına göre, ‘Başsavcıya Suikast’ davasında yargılanan 9 genç, dün sabah Kahire İstinaf Cezaevi’nde asılarak idam edildi.

İHVAN YÖNETİCİSİNİN OĞLU

  • Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan’ın oğlu Ahmed Taha da idam edilenler arasında. Ahmed Taha’nın, idam cezası uygulanan ilk İhvan yöneticisi oğlu olduğu belirtiliyor. Sisi cuntasının emrindeki Mısır yargısının hükmüyle katledilen 9 gencin isimleri şöyle: Ahmed Taha, Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed.

İFADE İŞKENCEYLE ALINDI

Mısır Yargıtayı, 9 genç hakkındaki idam cezalarını Kasım 2018’de onaylamıştı. Sanıklar ise yöneltilen suçlamaları reddederek ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti. Ancak Mısır’da işkence altında ifade verme iddiasının soruşturulacağı bir makam bulunmuyor. Uluslararası Af Örgütü de gençlerin ‘işkence’ çığlığına dikkat çekmiş ve idam kararının infazının durdurulmasını istemişti. Örgüt, sanıkların hukuksuz yargılandığını, istenen şekilde ifade vermeleri için işkenceye maruz bırakıldıklarını dile getirmişti. Fakat yapılan girişimler bütünüyle sonuçsuz kaldı.

Darbeciler astırdı

Mısır'da demokratik yollardan seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevden alınmasının ardından Rabia Meydanı'nda eylemler başladı ve 14 Ağustos 2013 tarihine kadar sürdü. Olaylar ABD-İsrail destekli Sisi cuntası tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı ve o günden sonra demokrasi nöbeti için meydana inmiş olan herkes rejimin hedefi haline geldi. Sisi cuntasına direnen Müslüman Kardeşler üyesi 739 kişinin yargılandığı davada mahkeme, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ara karar açıklamış ve 44'ü tutuklu, 31'i firari 75 sanığı daha idam cezasına çarptırmıştı. Bu kararın infazı henüz gerçekleşmedi. Devrik Cumhurbaşkanı Mursi hakkındaki idam kararı ise uluslararası tepkilerin ardından Mısır Yüksek Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Mursi 5,5 yıldır hapishanede tutuluyor. Cunta güdümündeki Mısır yargısının son kurbanı rejim muhalifi 9 genç oldu.

REKLAM

Ahmed Taha Vehdan
  • O bebek şimdi yetim
  • Müslüman Kardeşler yöneticisi Muhammed Taha Vehdan’ın oğlu Ahmed Taha idam edilen 9 gençten biri. Ahmed Taha Vehdan, Mısır’da gözaltına alındıktan bir süre sonra baba olmuş ve eşi, Vehdan’ın duruşmasına gelerek bebeği babasına göstermişti. Yeni doğmuş bebeğiyle duruşmayı izleyen acılı kadın, birkaç ay sonraki oturuma da iştirak etmiş ve çocuğunun ‘diş çıkardığını’ Ahmed Taha’ya duyurmaya çalışmıştı. Dünkü idamlarla birlikte o bebek de yetim kaldı.

Katliama lanet

Mısır’da 9 gencin Sisi rejimi tarafından katledilmesi, Beşiktaş'ta bulunan Mısır Konsolosluğu önünde protesto edildi. Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın organize ettiği protesto eylemine çok sayıda vatandaş katıldı. Protestocular Bebek'teki Mısır Konsolosluğu'nun yanında “Dünya bu zulme susacak mı?” pankartı açıp çeşitli sloganlar attı. Burada açıklama yapan Mısır Gazeteciler Derneği Başkanı Dr. Hamza Zoubi, Mısır'da Sisi yönetimince en büyüğü 26 yaşında 9 kişinin haksız yere idam edilerek, çok büyük bir acı yaşadıklarını söyledi. Grup üyeleri, idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti. Eyleme, Türkiye'de yaşayan Mısır vatandaşları da destek verdi.

Sisi önce konuştu sonra korktu
OYNAT 01:00
Sisi önce konuştu sonra korktu
ABD kanalı CBS'nin '60 Dakika' programına röportaj veren Mısır'ın darbeyle gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi, röportajın yayınlanmaması için yoğun bir çaba sarf etti. Röportajı gerçekleştiren gazeteci ve prodüktör konuyla ilgili açıklama yaparak, 'Sisi, röportaj öncesinde bizden soruların yazılı olarak gönderilmesini istedi.' diye konuştu.

YORUM YAP
/**/
Soyer onu da yargılamış

Soyer onu da yargılamış

​Tunç Soyer'in babasının, Milli Görüş davasında Erbakan ile birlikte Temel Karamollaoğlu'nu da yargıladığı ortaya çıktı.
Afganistan sınırına Çin Seddi

Afganistan sınırına Çin Seddi

​Çin, ABD'ye karşı Tacikistan'ın Bedahşan bölgesinde askeri üs kurdu.
Marmarave Ege sallandı

Marmarave Ege sallandı

Çanakkale merkezli deprem, birçok ilde hissedildi.
Topçukışlasında patlama

Topçukışlasında patlama

Eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.
İstanbulkartpostal gibi

İstanbulkartpostal gibi

Sis, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
Öğretmenlereatama müjdesi

Öğretmenlereatama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut'ta açıkladı.
Müebbeti istendi

Müebbeti istendi

Osman Kavala hakkındaki iddianame tamamlandı.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.

Masada güvenli bölge var

Masada güvenli bölge var

Bakan Akar, beraberindeki heyetle ABD'ye gidiyor.
Başvurular 26 Mart'ta

Başvurular 26 Mart'ta

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak.
Bu işi zaferle noktalayacağız

Bu işi zaferle noktalayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu.
Proje üzerinden polisi ezdirmem

Proje üzerinden polisi ezdirmem

Soylu: Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz.
Yeni sondaj gemisi yolda

Yeni sondaj gemisi yolda

Fatih'le birlikte araştırma filosuna dahil olacak.
5 TL'ninaltı görülebilir

5 TL'ninaltı görülebilir

​Dolar kuru için dikkat çeken tahmin.
65 eveacil tahliye

65 eveacil tahliye

Bakan görür görmez talimatı verdi.
Satış yok

Satış yok

​Sahibinden.com'dan iddialara yalanlama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.