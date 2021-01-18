Dünya Sisi cuntası aralarında Mursinin çocuklarının da olduğu 89 İhvan üyesinin mallarına el koydu
ORTADOĞU

Sisi cuntası aralarında Mursi'nin çocuklarının da olduğu 89 İhvan üyesinin mallarına el koydu

Mısır mahkemesi, aralarında ilk kez seçimle işbaşına gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mirasçılarının da olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 89 kişiye ait malların devlet hazinesine aktarılması yönünde karar aldı.

Haber Merkezi AA
Sisi cuntası İhvan üyelerinin mallarına el koydu.
Sisi cuntası İhvan üyelerinin mallarına el koydu.

Mısır mahkemesi, aralarında ilk kez seçimle işbaşına gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mirasçılarının da olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 89 kişiye ait malların devlet hazinesine aktarılması yönünde karar aldı.

MAHKEME KARAR VERDİ

Devlete ait Ahbar el-Yevm adlı gazetenin haberine göre, Kahire Nöbetçi Mahkemesi, resmi bir kurum olan İhvan Mallarına El Koyma Komitesinin açtığı davada, aralarında Mursi'nin mirasçısı olarak eşi ve çocuklarının da bulunduğu İhvan'ın lider kadrosundaki 89 kişiye ait mallara el konulması yönünde hüküm verdi.

MALLAR HAZİNEYE AKTARILACAK

Komite, yetkili makamlardan söz konusu malların devlet hazinesine aktarılması talebinde bulundu.

Davada mallarına el konulanlar arasında Mursi'nin varislerinin yanı sıra İhvan'ın önde gelen isimlerinden İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve yardımcısı Hayrat Şatır, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, İhvan üyesi Abdurrahman el-Berr, Mursi hükümetinde bakanlık yapan Basim Udeh ve Üsame Yasin de bulunuyor.

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MURSİ'NİN ÇOCUKLARINI DA KAPSIYOR

Mahkeme kararının Mursi'nin varislerinden eşi Necla Ali Mahmud ve çocukları Ahmed, Şeyma, Üsame ve Ömer'in mallarını kapsadığı belirtildi.

Muhammed Mursi'nin ailesi ve adı geçen kişilerden konuya ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Merkezi Mısır dışında olan İnsan Hakları Gençlik Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise kararın bir terör örgütüne iltisak zannıyla alındığı, siyasi olarak vatandaşların mallarına el konulmasının kınandığı belirtildi.

Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından aynı yılın aralık ayında İhvan, terör örgütü olarak ilan edilmişti.

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