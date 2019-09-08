Dünya Sisi rejiminden Biltaciye müebbet
ORTADOĞU

Sisi rejiminden Biltaci’ye müebbet

Mısır'da, Hapishaneler ve Doğu Sınırı Baskını davasında yargılanan ve aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile Muhammed Biltaci ve İsam el-Aryan'ın da bulunduğu 11 sanığa 25'şer yıl hapis cezası (müebbet) verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed Biltaci
Muhammed Biltaci

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Kahire Ceza Mahkemesi, davanın dünkü duruşmasında Bedii ile 10 sanığa müebbet, 8 sanığa 15 yıl hapis cezası verirken diğer 9 kişinin beraatına hükmetti.

Hakkında beraat kararı alınanlar arasında da 25 Ocak Devrimi’nin öne çıkan isimlerinden Saffet Hicazi dikkati çekiyor. Mahkeme kararına 60 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor. Öte yandan, aynı davada yargılanan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin adı, vefatı sebebiyle sanıklar arasından silindi.

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