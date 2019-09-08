Sisi rejiminden Biltaci’ye müebbet

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Kahire Ceza Mahkemesi, davanın dünkü duruşmasında Bedii ile 10 sanığa müebbet, 8 sanığa 15 yıl hapis cezası verirken diğer 9 kişinin beraatına hükmetti.
Hakkında beraat kararı alınanlar arasında da 25 Ocak Devrimi’nin öne çıkan isimlerinden Saffet Hicazi dikkati çekiyor. Mahkeme kararına 60 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor. Öte yandan, aynı davada yargılanan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin adı, vefatı sebebiyle sanıklar arasından silindi.