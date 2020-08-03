Sisi saçmalıyor: O bölgeye itiraz ettiler

Ankara’nın Navtex yayını ile duyurduğu bölgenin Mısır’la hiçbir bağı bulunmamasına rağmen Kahire, “Sismik aramalar haklarımızı ihlal potansiyeli taşıyor” şeklinde açıklama yaptı. Akdeniz’de münhasır ekonomik alan çizgisinin kuzeyindeki suları da ‘sahiplenen’ Sisi yönetimi, Türkiye tarafından yayınlanan yeni Navtex’in Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesiyle çakıştığı ve Mısır’ın ‘egemenlik haklarına bir ihlal ve saldırı’ teşkil ettiğini savundu. İddiasına ilişkin detay vermekten kaçınan Mısır Dışişleri Bakanlığı, potansiyel ihlalin Türkiye’nin duyurusundaki ‘8. nokta’dan kaynaklandığını belirtti. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığı 28 Temmuz’da internet sitesinde seyir duyurusu yayınlamıştı. Duyuruda, R/V Barbaros Hayreddin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemilerin, 28 Temmuz-18 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz’de bildirilen sahalarda sismik çalışmalar yapacağı belirtilmişti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e sismik arama gemisi gönderme planlarına Avrupa Birliği, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nden de uyarı gelmişti.

DÜNYA Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi