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Sisi'den telefonla görüştüğü Trump'a övgüler

Sisi'den telefonla görüştüğü Trump'a övgüler

00:292/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
AA
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Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" bazı Arap ülkelerinin liderleriyle görüşeceğini söylemişti.
Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" bazı Arap ülkelerinin liderleriyle görüşeceğini söylemişti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Sisi'nin, "Trump'ın liderliğinin, Orta Doğu barışında altın döneme öncülük edeceğinden emin olduğunu" belirttiği kaydedildi. Öte yandan Mısır'dan dün yapılan açıklamada Trump'ın Filistinlileri Gazze'den tehcir etmeyi öngören fikrine tepki gösterilerek reddedildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın,
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sisi'nin, Trump'ı arayarak tebrik ettiği, Trump'ın da dostluğu için
Sisi
'ye teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.
Görüşmede Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasında
Mısır
'ın rolünün de ele alındığı vurgulanan açıklamada, Sisi'nin, "
Trump'ın liderliğinin, Orta Doğu barışında altın döneme öncülük edeceğinden emin olduğunu
" belirttiği kaydedildi.

Trump'tan Filistinlileri Gazze'deki Filistinlileri tehcir fikri

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "
farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi
" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.
Bu konuyu
Ürdün Kralı II. Abdullah
ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "
Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim.
" demişti.

Mısır'dan Trump'ın planına ret

Trump'ın bu planına aralarında Mısır'ın da bulunduğu altı Arap ülkesinden tepki gelmiş ve bunun reddedildiği belirtilmişti.



#ABD
#Abdulfettah es-Sisi
#Donald Trump
#Mısır
#Gazze
#Tehcir

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