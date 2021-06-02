Dünya Sivillere uçaksavarla ateş açtılar
ORTADOĞU

Sivillere uçaksavarla ateş açtılar

Münbiçliler, son 6 ayda bine yakın genci zorla silah altına alan YPG’ye karşı ayaklandı. YPG’li teröristler, Münbiç merkeze girmek isteyen sivillere uçaksavarla ateş açtı, 2 kişi öldü.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Sivillere uçaksavarla ateş açtılar
YPG/PKK gençleri yaşadıkları evleri basarak almaya başladı.

Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde halk, terör örgütü YPG/PKK’nın gençleri zorla silah altına almasını protesto ediyor. YPG/PKK gençleri yaşadıkları evleri basarak almaya başladı. Örgüt Münbiç’te halkın tepkisini sokağa çıkma yasağıyla önlemeye çalışırken, önceki gün başlayan gösteriler Münbiç kırsalına da sıçradı. Hüdhüd bölgesinde toplanan siviller, Kaddaf kontrol noktasında örgüt tarafından durduruldu. Siviller merkeze geçmek isteyince YPG/PKK’lı teröristler halka ateş açtı. Vefa Hassan El Behiva ve İbrahim Şeyh Hüseyin isimli iki kişi öldü, 6 sivil de yaralandı. Bunun üzerine kalabalık grup kontrol noktasında terör örgütünün bir aracını ateşe verdi.

Kurşunların hedefi olan 2 kişi can verdi.
Kurşunların hedefi olan 2 kişi can verdi.

6 AYDA 1000 GENCİ ALDILAR

  • Yaşananları Yeni Şafak’a anlatan Münbiçli aktivist Aboud El Şeyh Hüseyin, öldürülen İbrahim Şeyh Hüseyin’in kuzeni olduğunu söyledi. Hüseyin “Kontrol noktasından açılan ateşle şehit oldu. Kardeşi de ağır yaralandı. PKK’lılar doçka uçaksavar silahları ile halka ateş açıyor. PYD güçleriyle aşiretler arasındaki görüşmeler sürüyor. Ancak şu ana kadar bir sonuca varılamadı” dedi. Geçen hafta 75, son 6 ay içinde ise bine yakın genç zorla silah altına alındı. Silah altına alınan gençler 12 ay PKK’ya hizmet etmeye zorlanıyor. Suriye Geçici Hükümeti dün uluslararası topluma Münbiç’te halkın korunması çağrısı yaptı. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonu (SMDK) ile Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM) de bölge halkının yanında olduklarını belirterek, ABD ve Avrupa’dan YPG/PKK’ya verdiği desteği sonlandırmasını istedi.

Mehmetçiğe çağrı

Münbiç’teki PKK karşıtı eylemlere destek çığ gibi büyüyor. Azez’de de Münbiçlilere destek gösterisi düzenlendi. Siccu beldesinde toplanan yüzlerce kişi araçlarıyla konvoy oluşturup örgüte karşı halk hareketi başlatan Münbiçlilere destek sloganları attı. “Münbiç özgürdür ve özgür kalacak”, “Münbiç, terör örgütlerini ilçeden temizleyecek”, “Münbiç halkının yanınızdayız” ve “Kandil pislikleri döneminiz bitti” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, SMO ve Türkiye’nin Münbiç’e askeri müdahale etmesini istedi.

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