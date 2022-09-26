Siyahi İngilizlerin çoğu hastanelerde ayrımcılığa maruz kalıyor

Almanya'da parlamento binasındaki battaniye krizine Meclis Başkanı el attı: Onları kadınlara bıraksak iyi olur

Almanya'nın Thüringen eyaleti parlamento binası tasarruf etmek adına ısıtılmadığı için milletvekillerine battaniye dağıtıldı. Meclis'te yeterli battaniyenin olmaması ise küçük çaplı bir krize yol açtı. Meclis Başkanı, 'onları önce kadınlara bıraksak iyi olur' sözleriyle erkek vekilleri uyardı. Bir dahaki oturum için daha çok battaniye tedarik edileceğini söyledi.