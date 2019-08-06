Dünya Siyahi şüpheliye köle muamelesi
AMERİKA

Siyahi şüpheliye köle muamelesi

Teksas'ın Galveston kentinde şüpheli bir siyahinin atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde yürütülmesi büyük tepki topladı. Konuya ilişkin açıklamaya yapan Galveston Polis Şefi, durumun kabul edilemez olduğunu belirterek özür diledi.

Haber Merkezi AA
Kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülen siyahi şüpheli.
Kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülen siyahi şüpheli.

ABD'nin Teksas eyaletinde atlı iki polisin, şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşı elleri kelepçeli at arkasında yürütmesi büyük tepki çekti.

Teksas'ın Galveston kentinde şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşın atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülmesinin görüntüleri basına yansıdı.

Tepkiler üzerine polis şefi özür diledi

Sosyal medyada da paylaşılan ve köleliği hatırlattığı şeklinde yorumlar yapılan görüntüler tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Galveston Polis Şefi, söz konusunu durumun ''kabul edilemez'' olduğunu belirterek özür diledi.

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