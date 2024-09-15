Siyonist İsrail'den Gazze'de evlerini kontrol etmeye giden Filistinli aileye İHA saldırısı: 5 kişi öldü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli hayatını kaybetti, 95 bin 280 kişi yaralandı.