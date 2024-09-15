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Dünya

Siyonist İsrail'den Gazze'de evlerini kontrol etmeye giden Filistinli aileye İHA saldırısı: 5 kişi öldü

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki evlerini kontrol etmeye giden Filistinli aileye İsrail ordusuna ait hava aracından saldırı düzenlendiği, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

17:45 - 15/09/2024 Pazar
AA
Foto: AA
Foto: AA

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki Salahaddin Caddesi'nde bir grup Filistinliyi bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.


Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zeytun Mahallesi'ndeki evlerini kontrol etmek için yola koyulan Filistinli "El-Borno" ailesi Salahaddin Caddesi üzerindeyken İsrail İHA'sının hedefi oldu.

İsrail ordusu dün Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Zeytun Şehitleri Okulunu bombalamış, saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinli ölmüş, çok sayıda Filistinli de yaralanmıştı.


#Filistin
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#israil
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