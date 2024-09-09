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Dünya

Siyonist İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarda 11 Filistinli katledildi

Katil sürüsü İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı başta olmak üzere çeşitli bölgelerde düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeden çatışma ve top atışlarının sesleri yükseldi. Aynı zamanda Siyonist İsrail savaş uçaklarının da kampın kuzeydoğusuna ve Bureyc Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda cami yıkılırken, çevrede bulunan çok sayıda Filistinli de yaralandı.

14:25 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Siyonist İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirdi!
Siyonist İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirdi!

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Katil sürüsü İsrail'e ait tank ve askeri araçlar kuzeydoğusundan Nusayrat'a girdi. Bölgeden çatışma ve top atışlarının sesleri yükseldi.


Aynı zamanda Siyonist İsrail savaş uçaklarının da kampın kuzeydoğusuna ve Bureyc Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.


Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Nusayrat Kampı'ndaki El-Levh ile Ebu Huveyşel ailelerine ait evlere saldırı düzenlediğini ifade etti.


Saldırıda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.


Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Katil sürüsü İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'nda Hicab ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.


İşgalci İsrail topçularının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda da Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.


İşgalci İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan Said Siyam Camisi'ne saldırı düzenledi.



Katil sürüsü İsrail'in saldırısında bir cami yıkıldı


Saldırıda cami yıkılırken, çevrede bulunan çok sayıda Filistinli de yaralandı.

#Filistin
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#Gazze Şeridi
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