Siyonistlerden Aksa’ya baskın

Yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 57. yılında polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Şu ana kadar 28 grup halinde 1119 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudilerin baskınları sürüyor" ifadelerine yer verildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'in içinde talmudik ayinler yaptı. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki İslami kurumlar, radikal Yahudi grupların, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya karşı gerçekleştirdiği "benzeri görülmemiş" saldırıları kınadı.

Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani takvimine göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor. İsrail, bu seneki yürüyüşte 3 binden fazla personel görevlendirdiğini duyurmuştu. Bayrak yürüyüşüne on binlerce fanatik Yahudi'nin katılması bekleniyor. İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen fanatik Yahudilerin Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırdığı olaylar yaşanıyor.