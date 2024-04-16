Siz olsanız intikamdan bahsederdiniz

Şam’daki İran Büyükelçiliği’ni vurmasına yanıt olarak İsrail’e 320 füze fırlatan İran’ın saldırısının yankıları sürüyor. Saldırı sonrası acil koduyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) söz konusu gelişmeler ele alındı. Batı bloku olarak adlandırılan ABD, Fransa ve İngiltere saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken, Rusya ve Çin’den Batı ülkelerine çifte standart suçlaması geldi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN EYLEMİ SAVAŞ NEDENİ

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia İsrail'in önceki hafta Şam'da hedef aldığı İran'ın diplomatik misyonu ile ilgili konuyu gündeme getirdi. Nebenzia, herhangi bir ülkenin diplomatik misyonunun vurulmasının ilgili uluslararası anlaşmaların açık ihlali olduğunu, ancak bu konuyu BMGK'da gündeme getirdiklerinde kınama kararının ABD, İngiltere ve Fransa tarafından engellendiğini hatırlattı. Nebenzia, "Şu an gördüğümüz sonuç şudur, diplomatik bir misyona yönelik bir saldırı uluslararası hukuka göre 'casus belli' (savaş nedeni) sayılır. Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" şeklinde konuştu.

HUKUKUN AÇIK İHLALİ

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun da İsrail'in İran diplomatik misyonuna yönelik saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu savundu. İran'ın karşı saldırısının ise "bölgede tansiyonun artması" noktasında endişe verici olduğunu ifade eden Jun, Tahran’a olası yaptırımlara karşı olduğunun sinyalini verdi.

TAHRAN’A YAPTIRIM İSTİYORLAR

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İran'ı kınayarak başladığı konuşmasında, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik bir adım atması gerektiğini savundu. Daha sonra söz alan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da İran'ı İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle kınadı ve Tahran'ın bu saldırılar dolayısıyla sorumlu tutulması gerektiğini savundu. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere da İsrail'e desteklerinin tam olduğunu ve İran'ı şiddetle kınadıklarını belirtti. Fransız temsilci, BMGK nezdinde İran'ın sorumlu tutulması için çaba göstereceklerini ifade etti.

3 ÜLKE GERÇEĞE GÖZLERİNİ KAPATTI

BMGK toplantısında da söz alan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, “Ne yazık ki Amerika, İngiltere ve Fransa'dan oluşan üç ülke gerçeklere gözlerini kapatma kararı aldı” sözleri ile Şam saldırısına karşı Batı’nın aldığı tutuma sitemde bulundu. İravani, BMGK toplantısının ardından Amerikan Sky News televizyonuna da demeç verdi. İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vereceğine dair açıklamalarıyla ilgili İravani, "Bence bu sadece tehdit, boş söz” yorumunu yaptı. Bu konuda bir sonuca ulaşıldığını düşündüğünü dile getiren İravani, "İsrail, askeri karşılık vermemeli" uyarısında bulundu. BMGK toplantısında da söz alan İravani, “Ne yazık ki Amerika, İngiltere ve Fransa'dan oluşan üç ülke gerçeklere gözlerini kapatma kararı aldı” sözleri ile Şam saldırısına karşı Batı’nın aldığı tutuma sitemde bulundu.

FİLİSTİN HALKININ UMUDU FİLİSTİN DEVLETİDİR

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi. Albares, "Orta Doğu'da zaten yeterince bir şiddet sarmalı var. Bunun daha da artmaması ve bölgeye sıçramaması için tüm güçlerimizi birleştirmemiz gerektiği konusunda herkesin hem fikir olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Gazze’de ateşkesin asıl hedef olduğunu kaydeden Albares, "Filistin halkının umudunun adı Filistin devletidir" sözlerini sarf etti.

Ben Gvir’den ezici saldırı çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın dün gece ülkesine yönelik hava saldırısının ardından "ezici saldırı" çağrısı yaptı. Irkçı Bakan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail’in hava savunma sistemlerini överek, “Şu ana kadar etkileyici bir savunma, şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.







