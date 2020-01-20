Skandallarla dolu üç yıl

Donald Trump 20 Ocak 2017'de başkanlık yeminin etti. Trump'ın ilk icraatlarından biri Müslüman ülkelere vie yasağı getirmek oldu. İran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya vatandaşlarına vize yasağı getirildi. Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağı kararının yürütmesi, defalarca federal mahkemeler tarafından durduruldu. Yasak aylarca protesto edildi.

Göçmenlere sıfır tolerans

Göçmenlere karşı sıfır tolerans politikası izledi. Meksika sınırına duvar örme çalışmalarını başlatan Trump, ABD-Meksika sınırına ulaşan Orta Amerikalı göçmen kafilesini durdurmak için sınırdaki güvenlik güçlerine gerekirse 'öldürücü güç' kullanmaları emri verdiğini söylemişti.

OYNAT 01:43 ABD'nin en sansasyonel başkanı Trump 3. yılını doldurdu ABD'nin en sansasyonel başkanı Donald Trump'ın görevdeki üçüncü yılı doldu. 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump pek çok skandal karara imza atarken, katıldığı zirveler ve dış politikada aldığı ani kararlarla da çok konuşuldu.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Göçmenler ABD sınırlarında ailelerinden ayrıldı. Çocuk göçmenlerin kafeslerde bekletilmesi dünya kamuoyunun tepkisini çekti.

Kudüs kararında yalnız kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Kudüs'ü tek taraflı olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı. Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etmişti. Türkiye'nin girişimleriyle karar BMGK'da tekrar oylanmış, kararı reddeden tasarı , ABD'nin vetosuna karşın kalan 14 üyenin desteğini almış ve ABD Kudüs konusunda yalnız kalmıştı.

İklim anlaşmasından çekildi

Paris Barış Anlaşması'ndan çekildi. Amerikalı Başkan Donald Trump, seçim kampanyası boyunca iklim değişikliğini hurafe olarak tanımlamıştı. Trump 1 Haziran’da, istihdamı baltaladığı ve ülke ekonomisine zarar vereceği gerekçesiyle Paris Anlaşması’ndan çekileceklerini duyurmuştu.“Anlaşmanın iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD’ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını” savunan Trump, anlaşmanın Amerikan ekonomisine 3 trilyon Dolar ve 6,5 milyon istihdam kaybına yol açacağını iddia etmişti.

REKLAM

Dış politikada yön değiştirdi

Trump, tarihi zirveler, operasyonlar, yeni dış politika kararları ile de çok konuşuldu. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelen Trump Kuzey Kore sınırını geçen ilk ABD Başkanı oldu. Trump "Ortadoğu'da sonu gelmez savaşlardan çıkma vakti geldi" diyerek ülkesinin Suriye politikasını değiştirdi. ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı aldı. Başlattığı operasyonlarca DEAŞ lideri Ebu Bekir al Bağdadi ile İranlı General Kasım Süleymani öldürüldü.

Yargılanmayı bekliyor

Seçildiği günden bu yana seçimde hile tartışmalarının gündeminden düşmeyen Trump bu günlerde Senato oylamasının sonuçlarını bekliyor. Trump hakkında, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde şahsi çıkarları doğrultusunda 'ABD Başkanı' sıfatı ile talepte bulunduğu iddiası ile soruşturma başlatılmıştı. ABD tarihinde Temscilciler Meclisi'nin azil kararı verdiği 3. Başkan olan Trump Senato'da yargılanacak.