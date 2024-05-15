Slovakya Başbakanına silahlı saldırı

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan sellerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, seller nedeniyle yüzlerce evin sular altında kaldığını ve 1500'den fazla ailenin bölgeden tahliye edildiğini belirtti.