Slovakya Başbakanına silahlı saldırı

Slovakya Haber Ajansı (TARS) haberinde, ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldığı belirtildi.
Hastaneye kaldırıldı
Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.
Emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı bildirildi.
Saldırgan yakalandı
Başbakan Fico hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalandı.
Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová, Fico'ya yönelik "acımasız" saldırıyı kınadı, geçmiş olsun dileğinde bulundu.