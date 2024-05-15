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Dünya

Slovakya Başbakanına silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaralanarak ve hastaneye kaldırıldı. Saldırganın yakalandığı bildirildi.

16:20 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:48 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
Slovakya Başbakanı Robert Fico
Slovakya Başbakanı Robert Fico

Slovakya Haber Ajansı (TARS) haberinde, ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldığı belirtildi.


Hastaneye kaldırıldı

Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.


Emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı bildirildi.

Saldırgan yakalandı

Başbakan Fico hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalandı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová, Fico'ya yönelik "acımasız" saldırıyı kınadı, geçmiş olsun dileğinde bulundu.


#Slovakya
#silahlı saldırı
#dünya
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