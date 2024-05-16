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Dünya

Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı

Rus yanlısı olduğu gerekçesiyle Batı’nın eleştiri oklarını üzerine çeken Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast düzenlendi.

04:00 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:43 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Robert Fico
Robert Fico

Handlova kasabasındaki bir kültür merkezinden ayrıldığı sırada kimliği açıklanmayan bir kişi, Fico ve Parlamento Başkan Yardımcısı Lubos Blaha’ya birkaç el ateş etti. Fico’nun ve Blaha’nın saldırı sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, saldırganın ise yakalandığı açıklandı. Görgü tanıkları, Fico'nun başından ve gövdesinden vurulduğunu, hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin kapalı olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz eylülde yönetime gelen Fico, ekim ayında Ukrayna'ya ülkesinin gönderdiği askeri yardımı sonlandırdığını açıklamıştı. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlarına karşı çıkan Fico, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını da engellemek istiyordu.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak acil şifalar diledi. Erdoğan, açıklamasında, “Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum” dedi.


#Robert Fico
#Saldırı
#Slovakya
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