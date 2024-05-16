Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı

Handlova kasabasındaki bir kültür merkezinden ayrıldığı sırada kimliği açıklanmayan bir kişi, Fico ve Parlamento Başkan Yardımcısı Lubos Blaha’ya birkaç el ateş etti. Fico’nun ve Blaha’nın saldırı sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, saldırganın ise yakalandığı açıklandı. Görgü tanıkları, Fico'nun başından ve gövdesinden vurulduğunu, hastaneye götürüldüğü sırada bilincinin kapalı olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz eylülde yönetime gelen Fico, ekim ayında Ukrayna'ya ülkesinin gönderdiği askeri yardımı sonlandırdığını açıklamıştı. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımlarına karşı çıkan Fico, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını da engellemek istiyordu.