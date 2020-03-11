Slovakya koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Başbakan Peter Pellegrini, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için OHAL ilan ettiklerini ve yarından itibaren geçerli olacağını söyledi.
OHAL’in hükümete, çeşitli ürünlerin tedarik edilmesinde belirli firmalara yaptırım uygulayabilme imkanı verdiğini belirten Pellegrini,
ifadesini kullandı. "Olağanüstü hal ilan edilmesinin amacı, Slovakya’da (Kovid-19’un yol açabileceği) olağanüstü durumun sonuçlarını önlemek ve hafifletmek için gerekli önlemleri alma hususunda koşulların oluşturulmasıdır"
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Küresel olarak 114 ülkede 118 bin civarında koronavirüs resmi adıyla Kovid-19 vakası tespit edildi.
Dünyada 81 ülkeden Kovid-19 vakası bildirimi olmadığını dile getiren Ghebreyesus, 57 ülkede ise 10 veya altında vaka bulunduğunu, 4 bin 291 kişinin de yaşamını yitirdi.
Resmi verilere göre virüse yakalanan 80 yaş üzeri hastaların yüzde 14.8'i hayatını kaybetti. Bu rakam, 70-79 arasında yüzde 8'e, 60-69 arasında ise yüzde 3.6'ya düşüyor.
50-59 yaş aralığındaki hastalardan ölenlerin oranı yüzde 1.3, 40-49 aralığında yüzde 0.4, 30-39, 20-29 ve 10-19 gruplarında da yüzde 0.2 oranı karşımıza çıkıyor.
Virüsten dolayı hayatını kaybeden 0-9 yaş arasında hasta bulunmuyor.
Virüsün en çok etkilediği yaş grubu 80 yaş üstü olarak karşımıza çıkıyor. Yaşlı nüfusu daha çok etkileyen virüs Çin’in ardından en çok ölüme Avrupa kıtasında neden oldu.
Avrupa ülkelerinde ise yaşlı nüfus oranı genellikle yüzde 15’in üzerinde.
Almanya yüzde 22,4, İtalya yüzde 21,7, Danimarka ve Çekya yüzde 19,4, Belçika yüzde 18,8, İngiltere yüzde 18,2, İspanya yüzde 18,1
Yaşlı nüfus oranın yüksek olduğu Avupa’da koronavirüsün hızla yayılması ölüm sayılarını da hızla artırabilir.
Avrupa’da koronavirüs ölümleri neden hızla arttı?
Küresel bir salgına dönüşen koronavirüs resmi adıyla Kovid-19 en çok yaşlı insanları etkiliyor. Resmi verilere göre virüse yakalanan 80 yaş üzeri hastaların yüzde 14.8'i hayatını kaybetti. Avrupa'daki yaşlı nufus oranın yüksek olması koronavirüsün yayılmasının engellenememesi durumunda ölüm oranlarının hızla yükselebileceği tahmin ediliyor.
Ordu polise yardım edecek
İçişleri Bakanı Denisa Sakova ve Savunma Bakanı Peter Gajdos'un talebi üzerine hükümet, ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında ordunun 500 asker ile polise yardımcı olması konusunda karar aldı.
Sınırda görev alacak askerler, ihtiyaç durumunda ülke genelinde görev yapabilecek.
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İran'da koronavirüs tedbirlerinde son nokta: Kağıt paralar kaynatılarak dezenfekte ediliyor
Koronavirüs'ün, Çin ve İtalya'dan sonra en fazla can aldığı ülke olan İran'da tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Halk kağıt paraları dahi dezenfekte amaçlı çeşitli ilaçlarla beraber kaynatıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tencere içerisindeki kaynatılan paralar yer alıyor.