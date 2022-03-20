Dünya Slovakyaya Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor
AVRUPA

Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Almanya ve Hollanda'ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin Slovakya'ya naklinin devam ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Slovakyaya Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor
​Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor

Bakan Nad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi amacıyla Almanya ve Hollanda'nın sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinin geçici olarak Slovakya'ya gönderildiğini belirtti.

2 BİN 100 NATO ASKERİ GÖREV YAPACAK

Hava savunma sisteminin Sliac kentindeki hava üssünde konuşlandırılacağını kaydeden Nad, bu kapsamda ülkede 2 bin 100 NATO askerinin görev yapacağını vurguladı.

Nad, Patriot hava savunma sisteminin ülkenin halihazırda sahip olduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin yerini almayacağını, sadece ülkenin hava sahasının korumasını güçlendireceğini kaydetti.

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"S-300'LERİ UKRAYNA'YA VERMEYE HAZIRIZ"

S-300'lerin yaşı, teknik durumu ve yetenekleri nedeniyle değiştirilmesinin planlandığını da belirten Nad, ülkesine başka bir hava savunma sistemi verilmesi halinde halihazırda sahip olduğu S-300'leri Ukrayna'ya vermeye hazır olduğunu aktardı.

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