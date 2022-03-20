​Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor

Bakan Nad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi amacıyla Almanya ve Hollanda'nın sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinin geçici olarak Slovakya'ya gönderildiğini belirtti.

2 BİN 100 NATO ASKERİ GÖREV YAPACAK

Hava savunma sisteminin Sliac kentindeki hava üssünde konuşlandırılacağını kaydeden Nad, bu kapsamda ülkede 2 bin 100 NATO askerinin görev yapacağını vurguladı.

Nad, Patriot hava savunma sisteminin ülkenin halihazırda sahip olduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin yerini almayacağını, sadece ülkenin hava sahasının korumasını güçlendireceğini kaydetti.

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"S-300'LERİ UKRAYNA'YA VERMEYE HAZIRIZ"

S-300'lerin yaşı, teknik durumu ve yetenekleri nedeniyle değiştirilmesinin planlandığını da belirten Nad, ülkesine başka bir hava savunma sistemi verilmesi halinde halihazırda sahip olduğu S-300'leri Ukrayna'ya vermeye hazır olduğunu aktardı.

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