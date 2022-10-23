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Slovenya ve Karadağ’da halk sandık başında

Slovenya’da kayıtlı 1 milyon 696 bin 893 seçmen, ülke genelinde açılan 3 bin 183 sandıkta yerel saatle 07.00-19.00 arasında oylarını kullanabilecek. Cumhurbaşkanı olmak için 7 adayın yarıştığı Slovenya’da halk 1991’de bağımsızlık ilanının ardından 5’inci cumhurbaşkanını seçecek. Karadağ’da da kayıtlı 345 bin seçmen yerel yönetimleri belirlemek üzere oylarını kullanmaya başladı. Karadağlılar, başta başkent Podgorica olmak üzere 14 kentte yerel yönetimlerdeki isimleri belirleyecek.

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Haber Merkezi Diğer
Slovenya ve Karadağ’da halk sandık başında
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Slovenya’da kayıtlı 1 milyon 696 bin 893 seçmen, ülke genelinde açılan 3 bin 183 sandıkta yerel saatle 07.00-19.00 arasında oylarını kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı olmak için 7 adayın yarıştığı Slovenya’da halk 1991’de bağımsızlık ilanının ardından 5’inci cumhurbaşkanını seçecek.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar arasında Slovenya Demokratik Partisinin (SDS) desteklediği bağımsız aday Anze Logar, Slovenya Korsan Partisi ile Avrupa Yeşiller Partisinin desteğini alan bağımsız kadın aday Natasa Pirc Musar ve Özgürlük Hareketi (PS) lideri ve Başbakan Robert Golob’un desteğini alan Sosyal Demokratların (SD) adayı Milan Brglez dikkati çekiyor.

Slovenya’daki diğer cumhurbaşkanlığı adayları ise muhafazakar muhalefet Yeni Slovenya’nın (NSİ) adayı Janez Cigler Kralk, küçük bir parti olan Resni.ca’nın adayı Sabina Sencar, bağımsız aday Vladimir Prebilic ve sol aday Miha Kordis olarak açıklandı.

Ülke genelinde yapılan seçim anketlerine göre, seçimde en çok oyu alacak iki adayın 13 Kasım’da yapılacak ikinci tura kalması öngörülüyor.

KARADAĞ’DA YEREL SEÇİM

Karadağ’da da kayıtlı 345 bin seçmen yerel yönetimleri belirlemek üzere oylarını kullanmaya başladı. Karadağlılar, başta başkent Podgorica olmak üzere 14 kentte yerel yönetimlerdeki isimleri belirleyecek.

Başkent Podgorica’da Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in lideri olduğu Demokratik Sosyalist Parti (DPS) ile muhalefet partileri arasında ciddi bir yarışın olacağı öngörülüyor.

Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos’ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan siyasi krizin gölgesinde gerçekleşen seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

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