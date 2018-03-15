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AVRUPA

Slovenya'da Başbakan istifa etti

Slovenya'da Başbakan istifa etti

Slovenya hükümetinin desteklediği demiryolu projesine ilişkin referandum sonuçlarının, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine Slovenya Başbakanı Miro Cerar istifa etti.

Haber MerkeziAA
Slovenya Başbakanı Miro Cerar istifa etti.
Slovenya Başbakanı Miro Cerar istifa etti.

Slovenya Başbakanı Miro Cerar, hükümetin desteklediği demiryolu projesine ilişkin referandum sonuçlarının, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine istifa etti.

  • Cerar'ın, dün gece düzenlenen olağanüstü hükümet toplantısının ardından, hükümetin de desteklediği Koper-Divaca Demiryolu Projesi'ne ilişkin geçen eylül ayında yapılan ve halkın büyük çoğunluğunun olumlu yönde oy kullandığı referandum sonuçlarının Yüksek Mahkemece iptal edilmesi üzerine istifa ettiği bildirildi.

Olağanüstü hükümet toplantısının ardından açıklama yapan Cerar, referandum sonuçlarının iptal edilmesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu vurgulayarak, "Demiryolu projesi yeni bir darbe aldı. Böyle olaylara dahil olmak istemiyorum." dedi.

Cerar'ın gün içerisinde sebepleriyle birlikte istifasını Cumhurbaşkanı Borut Pahor'a da sunacağı ifade edildi.

Başbakan Cerar'ın başında bulunduğu koalisyon hükümeti, 2014 yılından beri iktidardaydı. Slovenya'da normal şartlarda mayıs ayında genel seçimlerin yapılması bekleniyordu.

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