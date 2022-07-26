Dünya SMO böyle püskürttü
ORTADOĞU

SMO böyle püskürttü

Türkiye sınırına 18 km uzaklıktaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdüren terör örgütü PKK'nın, Suriye Milli Ordusu (SMO) hatlarına sızma girişimi engellendi. SMO güçleri Şeyh İsa ve Harbul köyleri yönünden saldıran teröristlere anında karşılık verdi. Ağır silahlarla sızma girişimi püskürtülürken, ağır kayıplar veren PKK’lılar çekilmek zorunda kaldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
SMO böyle püskürttü
Arşiv

Türkiye sınırına 18 km uzaklıktaki Tel Rıfat’ta varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye Milli Ordusu (SMO) hatlarına sızma girişimi engellendi. YPG/PKK’lı teröristler, dün sabah saatlerinde Halep’in kuzey kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine sızma girişiminde bulundu. SMO güçleri Tel Rıfat’ın doğusundaki Şeyh İsa ve Harbul köyleri yönünden saldırı girişiminde bulunan teröristlere karşılık verdi. Ağır silahlar kullanan askeri muhalifler sızma girişimini püskürttü. Çatışmada kayıplar veren PKK’lı teröristler çekilmek zorunda kaldı.

15 terörist daha

PKK/YPG’li 15 terörist daha öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de terörden temizlenen Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 15 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu teröristlerden 2’sinin elebaşı düzeyinde olduğu bilgisi verildi.

SMO harekat için gün sayıyor: PKK'yı operasyon telaşı sardı
DÜNYA
SMO harekat için gün sayıyor: PKK'yı operasyon telaşı sardı

Münbiç’te PKK’lıların karargahı vuruldu
DÜNYA
Münbiç’te PKK’lıların karargahı vuruldu
İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İETT otobüsü bariyerlere saplandı

​İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.
Arsalar kapış kapış gidiyor

Arsalar kapış kapış gidiyor

​Yatırımcının yeni rotası belli oldu.
Ne gerekiyorsa yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.

​Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar.

Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyasını Bursa'da bir araya geldi.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı

​Bir şehrin kaderini değiştirecek.

Vaka sayısı 15 günde 3 katına çıktı.

Hastaneden açıklama geldi: Yürek yakan kilo detayı.

Rodos Adası yönünden Marmaris'e ittiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.