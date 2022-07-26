SMO böyle püskürttü

Türkiye sınırına 18 km uzaklıktaki Tel Rıfat’ta varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye Milli Ordusu (SMO) hatlarına sızma girişimi engellendi. YPG/PKK’lı teröristler, dün sabah saatlerinde Halep’in kuzey kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine sızma girişiminde bulundu. SMO güçleri Tel Rıfat’ın doğusundaki Şeyh İsa ve Harbul köyleri yönünden saldırı girişiminde bulunan teröristlere karşılık verdi. Ağır silahlar kullanan askeri muhalifler sızma girişimini püskürttü. Çatışmada kayıplar veren PKK’lı teröristler çekilmek zorunda kaldı.

15 terörist daha

PKK/YPG’li 15 terörist daha öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de terörden temizlenen Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 15 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu teröristlerden 2’sinin elebaşı düzeyinde olduğu bilgisi verildi.

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