'Evde kal' sokağa çıkma yasağı değil

Dünya genelinde 'stayathome' (evdekal) sloganı ile küresel salgının önüne geçilmeye çalışılıyor. Herkes mevcut yerinden videolar ve görüntüler paylaşıyor. Alınan tedbirler kapsamında her gün yetkililer tarafından yeni açıklamalar yapılırken 'sokağa çıkma yasağı' olacak mı? sorusu akılları meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ulusa sesleniş konuşmasında Vatandaşlardan salgın tehlikesi geçene kadar evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Kontrol altında tutamayacağımız her türlü temas, bizi virüs taşıyıcısı haline getirebilir. Kendimiz zarar görmesek de, taşıdığımız virüsü, Allah muhafaza, sevdiklerimize bulaştırarak, hastalanmalarına, hatta ölümlerine yol açabiliriz." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tarafından dün yapılan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamada, “Olağanüstü hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Dün sizlerle yenisafak.com'un evdeki ilk gününü paylaşmıştık. O kadar güzel geri dönüşler aldık ki sizler için bir de video çektik. Minik işçilerimizin müsaade ettiği kadar son gelişmeleri aktardık. Sosyal medyada ve internet sitemizde 'en az' ofisteki kadar iyiydik. 😎 Fakat bir arkadaşımızı ofiste unutmuşuz onu da dün fark ettik! 😂 REKLAM Yeni Şafak Gazetesi (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Mar, 2020, 12:57öö PDT )

Bu açıklama dünyayı saran salgın ile hayatımıza daha çok giren karantina ve sokağa çıkma yasağının ne farkı olduğu sorusunu akıllara getirdi. Karantina ve sokağa çıkma yasağı aynı şey değildir. Karantina, bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş-çıkışların engellenmesi biçimde uygulanan sağlık önlemi ve insanların kalabalık gruplar halinde bir şeyler yapabilmesinin önüne geçmek demek.

Sokağa çıkma yasağı ise bu durumdan biraz daha farklı.

Sokağa çıkma yasağı nedir?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı ‘yetkisi’ iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa’da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.

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1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 3’üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:

Madde 3/l. “Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;”

Koronavirüs salgını sonrası bir çok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Onlardan bir kaçı ise şöyle;

Fransa

Fransa’da toplam korona virüsü vak’ası 7 bin 730’a ulaştı, bu vak’aların 175’i hayatını kaybetti. Ülkede uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağına halkın yüzde95’i uydu. Yetkililer, halkın sokağa her çıkmak istediklerinde bağlı oldukları valiliklerin internet sitesinden gerekli belgeleri doldurmaları ve sertifika oluşturmaları gerektiğini ifade etti. Sertifikada kişinin gideceği yeri bildirmesi zorunlu tutulduğunu sözlerine ekleyen yetkililer, belgenin her çıkışta alınması zorunluluğunun caydırıcı bir etken olarak görüldüğünü açıkladı.

Vatandaşların izin belgesi alabilmesi için beyanlarında gitmek istediği yerler arasında market, eczane ve akaryakıt istasyonları gibi hayati önem taşıyan yerlerin olması gerekiyor. Ayrıca işe gitmek zorunda olanlar da bu sertifikayı almak zorunda.

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İtalya

Salgınla birlikte en çok kayıp veren ülkelerin başını çeken İtalya’da da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar sadece gıda alıverişi, eczaned alışverişi gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkabiliyor. Bunun dışındaki durumlar için sokağa çıkamak yasak.

Kolombiya ve Ekvador'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tunus

Tunus’ta korona salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

IKBY

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla 2 kentte geçen cuma gününden bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağının uzatılması istenildi. Yasağın uygulandığı her iki kentte kararı ihlal edenlere ağır cezalar verildi. Yasağı delen araç sürücüleri 100 bin Irak dinarı (83 dolar) para cezasına çarpıtıldı. IKBY’nin Erbil ile Süleymaniye kentlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 7 gün daha uzatıldı. Koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkelerden biri de İspanya. İspanya’da virüsten etkilenenlerin sayısı 11,826’ya ulaşırken ülke genelinde 533 kişi hayatını kaybetti.

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