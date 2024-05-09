Somali BM'nin prangasından kurtuluyor: Kendi işlerimizde bağımsız olmanın zamanı geldi

Mektupta, Somali'nin "kendi işlerinde bağımsız olma" zamanının geldiği vurgulanarak, hükümetin özellikle güvenlik ve siyaset alanlarında büyük ilerleme kaydettiği ve bu yönde atılan adımlarda bağımsızlığı tercih ettiği kaydedildi.

Somali'de 2013'ten bu yana görev yapan UNSOM, ülkede barış ve hükümetin inşası konusunda çeşitli stratejik önerilerde bulunmak, insan haklarıyla ilgili durumu izlemek ve Somali'yi desteklemek için uluslararası yardımları koordine ediyor.