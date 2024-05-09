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Dünya

Somali BM'nin prangasından kurtuluyor: Kendi işlerimizde bağımsız olmanın zamanı geldi

Doğu Afrika ülkesi Somali, ülkede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu'nun (UNSOM) çalışmalarını durdurma kararı aldı. Somali Dışişleri Bakanlığından BM'ye gönderilen mektupta, UNSOM'un çalışmalarının durdurulması istenerek Somali'nin "kendi işlerinde bağımsız olma" zamanının geldiği vurgulandı.

20:17 - 9/05/2024 Perşembe
AA
Somali bayrağı
Somali bayrağı

Somali hükümetinin, ülkede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu'nun (UNSOM) çalışmalarını durdurma kararı aldığı bildirildi.

Somali Dışişleri Bakanlığından BM'ye gönderilen mektupta, UNSOM'un çalışmalarının durdurulması istenerek, Misyon'un ekimde sona erecek görev süresinin yenilenmemesi talep edildi.

"Kendi işlerimizde bağımsız olmanın zamanı geldi"

Mektupta, Somali'nin "kendi işlerinde bağımsız olma" zamanının geldiği vurgulanarak, hükümetin özellikle güvenlik ve siyaset alanlarında büyük ilerleme kaydettiği ve bu yönde atılan adımlarda bağımsızlığı tercih ettiği kaydedildi.

Somali'de 2013'ten bu yana görev yapan UNSOM, ülkede barış ve hükümetin inşası konusunda çeşitli stratejik önerilerde bulunmak, insan haklarıyla ilgili durumu izlemek ve Somali'yi desteklemek için uluslararası yardımları koordine ediyor.



#Somali
#Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu
#UNSOM
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