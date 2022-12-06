Somali ordusu Eş-Şebab'ın ana karargahının bulunduğu bölgeyi örgütten geri aldı

Dünya

Uluslararası Af Örgütü Kanada: Çin destekli siber saldırıya uğradık

Uluslararası Af Örgütü'nün Kanada şubesinden yapılan açıklamada, siber saldırıların ilkinin 5 Ekim'de tespit edildiği belirtildi. Adli soruşturmacıların ve siber güvenlik uzmanlarının olayı araştırmaya başladığı ifade edilen açıklamada, siber saldırı nedeniyle kurumun faaliyetlerinin yaklaşık 3 haftadır sekteye uğradığı vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Ketty Nivyabandi, sistemlerindeki aramalara bakıldığında bu saldırının özellikle sadece Çin ve Hong Kong ile bağlantılı olduğunu ve önde gelen birkaç Çinli aktivisti de hedef aldığını belirtti.