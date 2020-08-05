Somali ordusunun 3'te 1'ini Türkiye eğitiyor

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Türkiye ile Somali arasında askeri alandaki iş birliğinden sağlık ve eğitime kadar iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkileri değerlendirdi.

Yılmaz, Türkiye ile Somali arasındaki tarihi ve köklü ilişkilerin, özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ülkenin kuraklıkla mücadele ettiği 2011’de başkent Mogadişu’ya yaptığı ziyaretin ardından gelişmeye başladığının altını çizdi. Yılmaz, “Cumhurbaşkanımızın, 2011’de Somali’ye yaptığı ziyaret, bu ülkenin kaderini değiştirdi ve Türkiye-Somali ilişkilerini yeni bir aşamaya getirdi” dedi.

DESTEK KRİTİK ÖNEMDE

Yılmaz, Türkiye’nin 2011’den bu yana Somali’ye verdiği desteğin sağlık, eğitim ve güvenlik alanlarında devam ettiğini belirtti. Yılmaz, Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı’nda Somalili askerlere verdiği eğitime ilişkin, “Türkiye’nin Somali ile yaptığı askeri eğitim alanındaki iş birliği, bu ülke için çok kritik öneme sahip. Somali’nin güvenliğine ve terörle mücadelesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

BEŞ TABUR OLDU

Türkiye’nin buradaki askeri eğitim merkezinde Somali ordusunun omurgasını teşkil edecek subay ve astsubay yetiştirdiğini aktaran Yılmaz, bu yıl astsubayların 3’üncü dönem, subayların ise 2’nci dönem mezunlarını verdiğini kaydetti. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye’nin Somali’ye 5 bin asker yetiştirme sözü olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu eğitimler, oldukça başarılı komando eğitimleri. Askerler önce 3 ay Somali’de temel eğitim alıyor. 3 ay da Isparta’da komando eğitim alıyorlar. Eğitimlerini tamamlayan askerler, Somali ordusuna devrediliyor. Şimdiye kadar 4 taburumuz bu çerçevede eğitimden geçirildi. 5. taburla birlikte 2 bin 500 civarında askeri eğitmiş oluyoruz. Toplam sayıya bakıldığında neredeyse ilk etapta 15-16 bin kadar öngörülen Somali ordusunun 3’te 1’ini Türkiye eğitmiş olacak.”