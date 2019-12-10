Dünya Somalide Cumhurbaşkanlığı Sarayına 5 silahlı saldırgan tarafından ateş açıldı
AFRİKA

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 5 silahlı saldırgan tarafından ateş açıldı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlendi. Komiser Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ofisine saldırı girişiminde bulunan 5 silahlı kişinin, sarayın dışındaki güvenlik güçlerine de saldırdığını belirtti. Güvenlik güçleri, saldırganlardan 3'ünü etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi AA
Somali'de silahlı bazı kişiler saraya ateş açtı.
Somali'de silahlı bazı kişiler saraya ateş açtı.

Somali'de silahlı bazı kişilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlediği bildirildi.

  • Komiser Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ofisine saldırı girişiminde bulunan 5 silahlı kişinin, sarayın dışındaki güvenlik güçlerine de saldırdığını belirtti.

3 saldırgan etkisiz hale getirildi

Hüseyin, güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü ve silahlı 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırganlardan ikisinin ise bölgedeki bir otel yakındaki parka kaçtığını aktaran Hüseyin, saldırganların otele girmeyi başaramadığını ve halen silahlı çatışmaların devam ettiğini vurguladı.

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