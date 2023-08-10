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Dünya

Somali'de yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Somali'de bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eş-Şebab terör örgütü üyeleri tarafından düzenlenen bombalı saldırının iş adamlarını hedef aldığını belirtildi.

09:56 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Somali

Somali

Somali'de bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Aşağı Şabel Valisi Muhammed İbrahim, Somali Ulusal Haber Ajansına yaptığı açıklamada, bir yolcu otobüsünün bombalı saldırıya uğradığını söyledi.


İbrahim, Eş-Şebab terör örgütü üyeleri tarafından düzenlenen bombalı saldırının iş adamlarını hedef aldığını belirtti.


Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden İbrahim, aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin yaralandığını kaydetti.


Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele kararı almıştı.




#Eş-Şebab
#Somali
#Bomba
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