Somali'deki seller nedeniyle 219 bin kişi göç etti

İslam dünyası 14 Mayıs seçimlerini Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında geçen sıradan yarış olarak görmüyor. Türkiye kutlu yürüyüşüne devam edecek mi, etmeyecek mi? Küresel meselelere müdahil bir aktör olarak kalacak mı yoksa Batı’ya bağımlı günler geri mi gelecek? Türkiye daha da büyüyüp güçlenecek mi yoksa zayıflayacak mı? STK temsilcileri, siyasiler ve aydınlar Yeni Şafak’a konuştu.