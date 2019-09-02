Dünya Sömürge kafası
ORTADOĞU

Sömürge kafası!

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı Devleti hakkındaki skandal ifadelerine tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan devlet kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne hakaret içerikli bir konuşma yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mişel Avn
Mişel Avn

Avn'ın "Osmanlıların Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki skandal ifadelerine sosyal medyadan yüzlerce tepki geldi. Avn'ın sömürge kafasıyla açıklamaları yaptığı belirtildi. Lübnanlı tarihçi Prof. Dr. Halid el-Cundi de Cumhurbaşkanı Avn'ın, Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara karşı şiddet uyguladığı yönündeki açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

BATILI GÜÇLER BÖLGEYİ YAĞMALADI

Bölge halkları arasında ayırımcılık yapan ve Osmanlı yapılarını yıkan Batılı güçlerinin Avn tarafından "sömürgeci" yerine "nüfuz" sahibi olarak nitelendiğine işaret eden Cundi, Osmanlı sonrasındaki Batılı güçlerinin bölgedeki zenginlikleri yağmaladığını ifade etti. Lübnan’daki ortak yaşama Osmanlı Devleti'nin verdiği öneme dikkati çeken Cundi, Osmanlı’nın, Lübnan’daki farklı din ve mezheplerden oluşan toplum yapısını ayakta tutan fermanlar çıkardığını kaydetti. Mişel Avn'ın açıklamalarının Suudi Arabistan'ın okul müfredatlarında Osmanlı Devleti'nin "işgalci güç" olarak tanımlayacağının ortaya çıkmasından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

  • Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki
  • Fotoğraf: Arşiv
  • Türkiye, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı dönemine ilişkin ifadelerini şiddetle kınayarak reddetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın ülkesinin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamaya tepki gösterildi. Bakanlık açıklamasında, "(Avn'ın) Osmanlı dönemine ilişkin temelsiz ve ön yargılı atıfları ve Osmanlı İmparatorluğu'nu Lübnan'da devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesini en şiddetli biçimde kınıyor ve külliyen reddediyoruz" ifadelerine yer verildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan ziyaretinden bir hafta sonra paylaştığı ifadelerin, "iki ülke arasındaki dostane ilişkilerle bağdaşmayan, son derece talihsiz ve sorumsuz bir nitelik taşıdığı" vurgulandı.

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