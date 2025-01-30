Sömürgeci Fransa Çad'da da kaybetti: Son askeri üs silahlı kuvvetlere teslim edildi

Açıklamada, "Adji Kossei Üssü'nün devralınması, Fransız güçlerinin Çad'daki varlığının tamamen sona ermesini sağlamıştır. Bu devir teslim, üst düzey yetkililerin iradesine, özellikle Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno ve Çad halkının taleplerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu. Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı belirtilmişti. Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü 26 Aralık 2024'te, Abeche Askeri Üssü ise 12 Ocak'ta Çad ordusuna teslim edilmişti.