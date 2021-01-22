Somut adım bekliyoruz

Türkiye-AB ilişkilerinde karşılıklı olumlu açıklamalar siyasi temaslara da yansıdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile biraraya geldi.Görüşme öncesi iki gün sürecek temaslarıyla ilgili bir açıklama yapan Çavuşoğlu, 2020’nin Türkiye-AB ilişkilerinde sorunlu bir yıl olduğunu belirterek, “Aralık zirvesi ortak açıklamasından sonra daha pozitif bir atmosfer yaratmak için her iki taraftan da siyasi irade ortaya çıktı. Ayrıca ilişkilerin daha sağlıklı gelişmesi bakımından karşılıklı olumlu açıklamalar oldu. Daha iyi bir diyalog imkanı sağladık. O nedenle Brüksel’deyim” dedi.

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BİRÇOK KONUYU GÖRÜŞECEĞİZ

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Ama bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar atmamız gerekiyor. Borrell ile daha önce başlattığımız süreçlerin takibini yapacağız. Göç mutabakatının güncellenmesi, Doğu Akdeniz’de çok taraflı konferans konularını konuşacağız. Vize serbestisi, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi dahil önümüzdeki süreçte atabileceğimiz somut adımları da değerlendireceğiz.”

GÜNDEM Avrupa Birliği ile diplomatik trafik

ATMOSFER DAHA İYİ

Çavuşoğlu, Brüksel’deki görüşmelerinde Türkiye’nin AB’den beklentilerini muhataplarına aktaracağını, AB’nin de Türkiye’ye yönelik beklentilerini dinleyeceğini söyledi. Borrell de “Her iki tarafta da daha iyi bir atmosfer mevcut durumda” dedi. Çavuşoğlu, Borrell ile görüşmesinden önce AP AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ile bir araya geldi.

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