Dünya Afganistanda saldırı 95 yaralı
ASYA

Son dakika: Afganistan'da saldırı

Afganistan'da saldırı: 95 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil’de bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 95 kişi yaralandı. 6’ncı polis karakolunun girişinin hedef alındığı saldırıyı Taliban üstlendi.

Haber Merkezi IHA
Afganistan’da meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.
Afganistan’da meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 95 kişinin yaralandığı açıklandı.

  • Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil’de patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Rahimi, “Sabah yerel saat 09.05’te bomba yüklü araç 6’ncı polis karakolunun girişini hedef aldı" dedi.

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, "Yaralı sayısı 95’e ulaştı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da Taliban üstlendi.

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