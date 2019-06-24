Almanya'da iki savaş uçağı düştü

Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter jetin düştüğü belirtildi.
- Alman Die Welt gazetesi, Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter savaş jetinin ülkenin kuzeyinde düştüğünü belirtti.
Birbiriyle çarpışan uçakların pilotlarının düşmeden önce kendilerini fırlatarak kurtuldukları ifade edildi.
Enkaz parçaları yangına neden oldu
Pilotlardan birinin canlı olarak bulunduğu, diğerinin ise hala aranmakta olduğu öğrenildi.
Schweriner Volkszeitung gazetesi, orman yangınına neden olan enkaz parçalarının yerleşim bölgesine düşmüş olma ihtimali de bulunduğunu öne sürdü.