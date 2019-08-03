Dünya Babta 1 ton patlayıcı ele geçirildi
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Bab'ta 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Jandarma ve MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda 1 ton patlayıcı ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen patlayıcılar.
Ele geçirilen patlayıcılar.

Jandarma istihbarat birimleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda 1 ton patlayıcı ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Bab'ın şehir merkezinde DEAŞ terör örgütünün bir bomba imalathanesi bulunduğu bilgisi üzerine, jandarma istihbarat birimleri ve MİT, jandarma patlayıcı madde uzmanlarının nezaretinde yerel güvenlik güçleriyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye'de ve Türkiye'de birçok bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ'lı teröristler, yurt içine giremeden ve eylem yapma fırsatı bulamadan bomba düzenekleriyle yakalandı.

Bomba imalathanesindeki aramada cep telefonu, telsiz, basma/baskıdan kurtulma, mekanik zamanlayıcı, kütleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kartla patlatılma özelliği olan 80 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık bir ton patlayıcı ele geçirildi.

Ayrıca patlayıcı yapımında kullanılan 833 elektrikli fünye, 300 batarya ile 480 EYP düzeneği hazırlanabilecek diğer malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.

MİT ve Jandarma istihbarat birimlerinin ortak operasyonuyla birçok büyük ve kanlı saldırının önlendiği bilgisi alındı.

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