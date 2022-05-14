Dünya BAEnin yeni devlet başkanı Muhammed bin Zayid en‑Nehyan oldu
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BAE'nin yeni devlet başkanı Muhammed bin Zayid en‑Nehyan oldu

Dün hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın koltuğuna veliaht prens olan Muhammed bin Zayid en‑Nehyan'ın oturacağı açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: BAEnin yeni devlet başkanı belli oldu
Muhammed bin Zayid en‑Nehyan

Abu Dabi emirliğinin veliaht prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı olan Muhammed bin Zâyid bin Sultan en-Nehyan dün hayatını kaybeden Halife Bin Zayed Al Nahyan'dan boşalan devlet başkanlığı koltuğuna oturacak.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın dün, 73 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ölüm haberi sonrası ülkede 40 gün yas ilan edildi.

Zayed El Nahyan, 3 Kasım 2004'ten bu yana BAE'nin Devlet Başkanı ve Abu Dabi Şeyhi olarak görev yapıyordu.

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