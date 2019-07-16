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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AVRUPA

Son dakika: Çavuşoğlu AB yaptırım kararını değerlendirdi

Çavuşoğlu: Çok ciddiye almaya gerek yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'yi hedef alan yaptırım kararı için, "Buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Çok da ciddiye almaya gerek yok .Bizi etkileyecek şeyler değil." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Üsküp'te konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Üsküp'te konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'da açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu; "Biz bu tür konuların ABD gibi ülkelerle sorun yaratmasını istemiyoruz. ABD'li olan NATO genel sekreterinin açıklaması ortada. Her müttefik kendi savunması için sistemleri istediği yerden alır. S-400 sistemleri NATO sistemlerine F-35 dahil tehdit oluşturmuyor. Savunma ihtiyacı olduğu zaman kullanılacak bir sistemdir. Testin süreci de başlamıştır. Tamamlayınca kadar da devam edecektir." dedi.

AB'nin Türkiye kararı

Bakan Çavuşoğlu; "Buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Çok da ciddiye almaya gerek yok .Bizi etkileyecek şeyler değil. Sivil havacılık görüşmeleri zaten Rum kesiminin girişimleriyle durulmuştu. AB her zaman merkez bankasına müdahaleyi eleştirir şimdi kendi bankalarına talimat veriyor. Saçma sapan dayanışma anlayışıyla Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle kıytırıktan kararlar aldılar. AB 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelmedikleri için pişman olduklarını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Faaliyetler artacak

Çavuşoğlu; "Bundan sonraki süreçte Türkiye'ye yönelik bir karar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Orada 3 gemimiz var, dördüncü gemimizi de Doğu Akdeniz'e en kısa zamanda göndereceğiz. Kıbrıs Türk halkının hakkını garanti altına almadıkları sürece biz oradaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Rum kesimi de AB'yi arkasına almasın Türk tarafıyla masaya otursun." sözleriyle Türkiye'nin kararlılığı bir kez daha vurguladı.

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