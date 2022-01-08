Dünya Çinde 6,9 büyüklüğünde deprem
ASYA

Çin'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Çin'in kuzeybatısındaki Çinhay eyaletinde, Mınyüen Hui özerk bölgesinde gece meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmadığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika: Çinde 6,9 büyüklüğünde deprem
Foto/arşiv

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Deprem Ağları Merkezi, Mınyüen Hui özerk bölgesindeki depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.

Yerel Afet Yönetim İdaresi Başkan Yardımcısı Guo Yong, yaptığı açıklamada, merkez üssüne 5 kilometre mesafedeki 5 köyde yapılan incelemelerde hasar veya can kaybına rastlanmadığını belirtti.

Mınyüen'in yanı sıra 136 kilometre mesafedeki eyalet merkezi Şining'de de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki bazı demir yolu hatları tedbir amaçlı kapatıldı.

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