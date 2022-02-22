Savaş kapıda: Rusya Ukrayna krizinde dakika dakika gelişmeler

Ukrayna ile Rusya arasında, ayrılıkçı Ruslar nedeniyle yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı. Beşer maddeden oluşan kararnamelerde, Putin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerin’e sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’nde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması talimatını verdiği belirtildi.

DÜNYA Rusya ile Ukrayna arasında krize neden olan Donbas neden önemli?

DÜNYA Putin'in Donbas kararına ilk destek Esed'den

DÜNYA Avustralya Başbakanı Morrison: Rusya geri adım atmalı

DÜNYA AGİT'ten Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına kınama

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizle ilgili dakika dakika yaşanan gelişmeler

9:18 Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Zhang Jun, tüm tarafları itidal göstermeye ve gerilimi tırmandıracak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise şu açıklamayı yaptı: "Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Herhangi bir ülkenin meşru güvenlik endişelerine saygı gösterilmelidir."

REKLAM

9.12: Moskova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesine asker gönderme kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeye hala hazır olduğunu söyledi.

8.22: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’nın Lviv kentindeki Amerikan diplomatik personelinin güvenlik sebepleri dolayısıyla Polonya’ya gideceğini doğruladı.

Blinken, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada personelin geceyi Polonya’da geçireceğini söyledi. Başkent Kiev’deki personeller daha önce, batıdaki Lviv kentine taşınmıştı.

8.11: Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sputnik'e verdiği demeçte, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşme planlarındaki olası değişiklikler hakkında 'henüz açıklayacak bir şeyi yok' dedi.

REKLAM





8.10: Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) lideri Denis Pushilin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e DPR'nin bağımsızlığını tanıdığı için teşekkür etti ve kararın ulusun geleceğini belirleyen tarihi bir karar olduğunu söyledi.

7.33: Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzya, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmasında Moskova’nın “diplomasiye açık” olduğunu söyledi ancak Ukrayna’yı saldırganlıkla suçlayarak ayrılıkçı bölgeleri bu saldırganlık karşısında savunmak gerektiğini vurguladı.

6.50: Fransa, Rusya'yı DPR ve LPR'nin tanınmasını gözden geçirmeye çağırdı

6.45: ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını salı günü açıklayacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Müttefikler ve ortaklarla birlikte açıklama üzerinde ortak bir çalışma yürütüyoruz" ifadesine yer verildi.

REKLAM

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Putin'in Donetsk ve Luhanks’ın bağımsızlığını resmen tanıması yönündeki açıklamasının ardından yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, Rusya’dan böyle bu yönde bir hamle beklendiği ve ABD’nin buna hemen yanıt vermeye hazır olduğunun altı çizildi.

Sınırlarını Rusya ile beraber koruyacaklar

6.09: Rusya'dan yapılan açıklamada Donetsk ve Luhansk (DPR, LPR) halk cumhuriyetlerinin devlet sınırlarının korunmasının Moskova ile ortaklaşa yürütüleceği bilgisine yer verildi.

6.01: ABD Dışişleri Bakanlığı, Lviv'deki personeline 'geceyi Polonya'da geçirme' emri verdi.

5.10: ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Donbas bölgelerini tanımasını 'Ukrayna'nın BÖ üyelik statüsüne bir saldırı' olarak tanımladı.

5.00: Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanımasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye saati ile 05.00’te New York’ta toplandı.

4.28: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, yarın Washington'da yapacakları görüşme öncesinde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Twitter'da paylaştığı mesajında Kuleba, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşılık olarak sert yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizdim" dedi.

REKLAM

4.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece geç saatlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın eylemlerinin ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.

DÜNYA NATO Rusya'nın kararını kınadı: İşgal için bahane üretiyorlar

DÜNYA Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kimseye bir şey vermeyeceğiz

Zelenskiy, Rusya’nın açıklaması ne olursa olsun Ukrayna’nın uluslararası sınırlarının olduğu gibi kalacağını belirtti.

Rusya’nın eylemlerinin barışa yönelik sürdürülen çabaları ve uluslararası müzakereleri yok ettiğini ifade eden Ukrayna lideri, ülkesinin barış istediğini, siyasi ve diplomatik bir çözümü desteklediğini aktardı.

“Korkmuyoruz” diyen Zelenskiy, uluslararası ortaklarından net ve etkili destek adımları beklediğini de sözlerine ekledi. Zelenskiy, Ukrayna’nın kimseye herhangi bir şey vermeyeceğini de dile getirdi.

3.18: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, paylaştığı Twitter mesajında, AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştüğünü söyledi.

REKLAM

Truss, İngiltere ve AB'nin “Putin rejimine karşı hızlı yaptırımlar uygulamak ve Ukrayna’ya destek vermek için koordinasyon sağlamak” konusunda anlaştığını ifade etti.

Başka bir paylaşımında Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile de telefonda görüştüğünü aktaran Truss, müttefikleri ile birlikte Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda Kuleba ile istişarede bulunduklarını belirtti.

3.11: Zelenskiy ile konuşan Biden, Rusya'ya karşı 'hızlı ve kararlı' yanıt vereceklerini taahhüt etti.

2.22: İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri malzeme gönderebileceklerini söyledi

1.43: Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı "bağımsız ülkeler olarak tanıma kararını" reddettiklerini duyurdu.

REKLAM

Yapılan yazılı açıklamada kararın Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu ve Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapan Dışişleri Bakanlığı, "Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 9 Donbass ve Lugansk Halk Cumhuriyetilerinin bağımsızlığı bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından resmi olarak tanındı.<br> Kararın açıklanmasının ardından halk sokağa inerek kutlama yaptı.<br> Donbass’taki çok sayıda kişi, ellerinde Rusya bayrakları ve havai fişeklerle kutlama yaptı.<br> Putin bugün ulusa sesleniş konuşmasında, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıma kararlarını imzaladığını açıklamıştı.<br> Duma, Putin’e Donbass’taki Halk Cumhuriyetleri'nin tanınması çağrısında bulunmuştu.<br> Sevinçten sokağa çıktılar: Putin'in Donbass ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından halk havai fişekli kutlama yaptı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararının ardından halk kararı kutlamak için sokağa indi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

22.45: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararını aldıklarını duyururken ayrıca Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk’ta barışın sağlanması yönünde kararname imzaladı.

Putin’in imzaladığı kararnamede, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek” ifadeleri yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kurulması talimatı verildi.

REKLAM

Putin’in imzaladığı kararnameden sonra Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Luhansk Halk Cumhuriyeti Leonid Paseçnik’te kararnameler imzaladı.

Rusya’nın, Donetsk ve Luhansk’a barışı koruma birliği göndermesine olanak tanıyan kararnameleri imzalayan ayrılıkçıların liderleri aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür mesajları gönderdi.



