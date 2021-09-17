Dünya El Babda bomba yüklü araç patladı 4 yaralı
ORTADOĞU

El Bab’da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

Suriye’nin El Bab kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Son dakika... El Bab’da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı
Dünya

Suriye’nin El Bab kentinin merkezindeki Zemzem Caddesi yakınlarında bomba yüklü araç patladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı nedeniyle bazı evlerde ağır hasar meydana geldiği öğrenildi.

El Bab’da patlama: 2 yaralı
OYNAT 00:59
El Bab’da patlama: 2 yaralı
Suriye'nin Halep iline bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcı yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu bir kadın ve bir çocuk yaralandı. Halep'e bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü araç infilak ettirildi. Patlama sonucu bir kadın ve bir çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

El-Bab’ta patlama: 5 yaralı
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El-Bab’ta patlama: 5 yaralı

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