El Bab’da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

El Bab’da patlama: 2 yaralı

Suriye'nin Halep iline bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcı yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu bir kadın ve bir çocuk yaralandı. Halep'e bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü araç infilak ettirildi. Patlama sonucu bir kadın ve bir çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.