El Bab’da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

Suriye’nin El Bab kentinin merkezindeki Zemzem Caddesi yakınlarında bomba yüklü araç patladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı nedeniyle bazı evlerde ağır hasar meydana geldiği öğrenildi.
Suriye’nin El Bab kentinin merkezindeki Zemzem Caddesi yakınlarında bomba yüklü araç patladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı nedeniyle bazı evlerde ağır hasar meydana geldiği öğrenildi.
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