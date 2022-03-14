Dünya Asyada peş peşe büyük depremler Endonezya 6,7 Filipinler 6,4 ile sallandı
ASYA

Asya'da peş peşe büyük depremler: Endonezya 6,7 Filipinler 6,4 ile sallandı

Endonezya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika: Endonezyada 6,7 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

FİLİPİNLER 6,4 İLE SALLANDI

Endonezya'daki depremden hemen önce Filipinler'in Cabra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler 6,4'lük depremle sallandı.
Filipinler 6,4'lük depremle sallandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Cabra Adası'nın 67 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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