Asya'da peş peşe büyük depremler: Endonezya 6,7 Filipinler 6,4 ile sallandı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
FİLİPİNLER 6,4 İLE SALLANDI
Endonezya'daki depremden hemen önce Filipinler'in Cabra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Cabra Adası'nın 67 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.