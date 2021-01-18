ABD’de evsizler kampındaki yangın Kongre binasında paniğe neden oldu

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binası “dış güvenlik tehdidi” nedeni ile giriş ve çıkışa kapatıldı. ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni için yapılan açılış provası, verilen alarmın ardından güvenlik görevlileri tarafından katılımcıların tahliye edilmesi ile iptal edildi. Kongre polisi, alarmın verilmesi ile Meclis ve Senato ofislerine uyarıda bulunarak, insanlardan dış pencere ve kapılardan uzak durmalarını ve korunacak yer aramalarını istedi. Sosyal medyada Kongre binasının arkasından yükselen dumanları gösteren görüntülerin paylaşılmasının ardından binada yangın çıktığı düşünüldü. Ancak Kongre polisi, Kongre binasında yangın çıkmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Alarmın Kongre dışında evsizlerin kaldığı bölgede çadırda çıkan yangın nedeni ile verildiği öğrenildi. Kongre binası olayın ardından yeniden açıldı. Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni için yapılan açılış provasının ise devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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OYNAT 00:38 ABD Kongre binasına giren Trump yanlısı göstericinin vurulma anı kamerada ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken, Trump yanlısı bir göstericinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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Yemin töreni alanı da kapatıldı

Ayrıca, Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi.

Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta ABD Kongre binasını basmıştı.

OYNAT 00:29 Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre Binası baskınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli protestolar oldu ama bu kişilere protestocu diyemeyiz. Onlar isyankar, ayak takımı bir kalabalıktı. Yerli teröristlerdi. Bu kadar basit' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Washington İtfaiyesinden açıklama

Söz konusu olaya ilişkin Washington DC İtfaiyesinin Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Kongreye yakın bir alanda yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Birçok yerden görülen dumanların nedeni bu yangındır." ifadesine yer verildi.

Amerikan basınına konuşan bazı yetkililer de yangının Kongre binası için tehdit oluşturmadığını belirtti.

Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta Kongre binasını basmıştı.

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6 Ocak Kongre baskını

Trump'ın seçmen tabanıyla kurduğu güçlü ve duygusal bağ, seçimlerden sonraki hile tartışmalarına da yansıdı. Ulusal bazda yapılan anketlerde, Cumhuriyetçilerin yüzde 80'inden fazlasının "seçimlerde hile yapıldığına inandığını" ortaya koydu.

Böylesine bir atmosferde 6 Ocak'ta Kongre'deki ortak oturumda eyalet delegelerinin oylarının sayımı yapılırken, dışarıda ise on binlerce Trump taraftarı, başkanlarına olan desteğini ortaya koyabilmek için bir araya geldi.

Mitingin ardından Kongre binasına yürüyen on binlerce kişiden bazıları polis barikatını aşıp binanın içine girince ortaya Amerikan tarihine geçen baskın görüntüleri çıktı.

Olay sürerken Trump'ın yaptığı sükunet çağrıları Demokratları ve medyayı tatmin etmezken, etkisi uzun sürecek siyasi bir kriz tarih kitaplarına geçmiş oldu.

Kongre baskını, seçimlerde hile olup olmadığına yönelik tartışmaların sürdüğü bir atmosferde siyasetin tüm görünümünü Trump aleyhine güçlü biçimde değiştirdi.

Azil tartışmaları sürüyor

Olayın hemen ardından tüm Demokratlar ve ana akım medya Trump'ı suçlarken, Demokratlar 11 Ocak'ta "isyana teşvik suçlamasıyla" Trump'a karşı azil maddesini Temsilciler Meclisine sundu.

Salı günü ayrı bir tasarıyı gündeme getiren Demokratlar, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, "Anayasa'nın 25. ek maddesini devreye sokarak Trump'ı görevden alma" çağrısı yaptı.

Pence, henüz oylama bitmeden yaptığı açıklamayla bu tür bir adımı atmayacağını, ayrıca böyle bir çabanın zaten kutuplaşmış olan siyasi atmosferi daha da gerginleştireceği belirtti.

13 Ocak'ta Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, görev süresinin sona ermesine bir hafta kala Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi.

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197 hayır oyuna karşılık 232 evet oyu ile kabul edildi. Söz konusu azil maddesine 10 Cumhuriyetçi vekilin de evet oyu vermesi dikkati çekti.

Böylece ABD'nin 45. Başkanı Trump, ülke tarihinde "görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan" olarak tarihe geçti.

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