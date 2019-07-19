Dünya Hakan Atilla tahliye edildi
AMERİKA

Son Dakika: Hakan Atilla tahliye edildi

Hakan Atilla tahliye edildi

ABD'deki İran yaptırımları davasında eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.

Haber Merkezi AA Diğer
Mehmet Hakan Atilla.
Mehmet Hakan Atilla.

ABD'deki İran yaptırımları davasında eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.

  • Atilla, ABD mahkemesi tarafından 32 ay hapse mahkum edilmişti. Atilla'nın avukatı Halil Uzun, müvekkilinin bugün tahliye edileceğini duyurmuştu.

Avukat Uzun, Atilla'nın tahliye edildikten sonra sınırdışı edileceğini belirtmişti. Birkaç gün sürecek sınırdışı işlemlerinin ardından Hakan Atilla, Türkiye'ye gelecek. Halil Uzun, New York'ta süren temyiz mahkemesinin devam edeceğini belirtti; "Atilla’nın Türkiye’ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak” dedi.

Hakan Atilla, tahliye edildikten sonra sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Atilla'nın, 24 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.

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