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İsrail'den yeni katliam açıklaması geldi: "Geniş çaplı kara harekâtı başlattık"

İsrail'den yeni katliam açıklaması geldi: "Geniş çaplı kara harekâtı başlattık"

16:3818/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik geniş çaplı kara saldırısı başlattığını bildirdi.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik geniş çaplı kara saldırısı başlattığını bildirdi.

İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde eş zamanlı kara harekâtı başlattığını duyurdu. “Gideon’un Savaş Arabaları” ismini verdikleri operasyonla sivilleri hedef almaya devam eden İsrail, 7 Ekim’den bu yana 53 bini aşkın Filistinliyi katletti, yaralı sayısı ise 121 bini aştı. Çocuk, kadın, yaşlı demeden on binlerce masumu hedef alan işgalci rejim son açıklamasında "Geçtiğimiz gün Savunma Kuvvetleri'ne bağlı muvazzaf ve yedek kuvvetler Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu'nun bir parçası olarak Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı bir kara harekâtı başlattı" ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyi ve Güneyinde geniş çaplı kara harekatı başlattığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichai Adrai “X” platformundaki paylaşımında
"Geçtiğimiz gün Savunma Kuvvetleri'ne bağlı muvazzaf ve yedek kuvvetler Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu'nun bir parçası olarak Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı bir kara harekâtı başlattı"
ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli yeni operasyonu duyuran Soykırımcı İsrail, Gazze'deki harekatın genişletileceğinin sinyalini vermişti.



Soykırımcıların hedefi kalıcı işgal


Operasyonun
"işgali kalıcı hale getirmeyi"
hedeflediği öne sürülüyor.


İsrail Ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, perşembe gününden bu yana devam eden yoğun saldırılar sonucu en az 262 kişi öldü, 675 kişi ise yaralandı.


Saldırılar Trump'ın Orta Doğu ziyaretiyle birlikte yoğunlaştı


İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretiyle yoğunlaşırken, son 5 günde düzenlenen saldırılarda 378'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden Gazze'ye yönelik saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretiyle birlikte yoğunlaştı.



Trump, 13-16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Orta Doğu turu kapsamında sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederken, 13 Mayıs'tan itibaren İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarla en az 378 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in saldırılarıyla 16 Mayıs'ta 106 Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, son 24 saatte ise İsrail saldırıları sebebiyle 153 can kaybı bildirildi.


Trump: 'Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor'


Suudi Arabistan ziyaretinde,
"Yönetimim ve bu bölgedeki pek çok kişi, Gazze'deki Filistin halkının güven ve onurlu bir geleceğe sahip olması yönündeki umudunu paylaşmaktadır."
ifadelerini kullanan Trump, BAE'den ayrılmadan önce ise Gazze'de halkın açlıktan öldüğünü belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 53 bin 339 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralıların sayısının da 121 bin 34'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.




#İsrail
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