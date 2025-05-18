İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde eş zamanlı kara harekâtı başlattığını duyurdu. “Gideon’un Savaş Arabaları” ismini verdikleri operasyonla sivilleri hedef almaya devam eden İsrail, 7 Ekim’den bu yana 53 bini aşkın Filistinliyi katletti, yaralı sayısı ise 121 bini aştı. Çocuk, kadın, yaşlı demeden on binlerce masumu hedef alan işgalci rejim son açıklamasında "Geçtiğimiz gün Savunma Kuvvetleri'ne bağlı muvazzaf ve yedek kuvvetler Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu'nun bir parçası olarak Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı bir kara harekâtı başlattı" ifadelerine yer verdi.
Geçtiğimiz günlerde "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli yeni operasyonu duyuran Soykırımcı İsrail, Gazze'deki harekatın genişletileceğinin sinyalini vermişti.
Soykırımcıların hedefi kalıcı işgal
İsrail Ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, perşembe gününden bu yana devam eden yoğun saldırılar sonucu en az 262 kişi öldü, 675 kişi ise yaralandı.
Saldırılar Trump'ın Orta Doğu ziyaretiyle birlikte yoğunlaştı
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretiyle yoğunlaşırken, son 5 günde düzenlenen saldırılarda 378'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden Gazze'ye yönelik saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretiyle birlikte yoğunlaştı.
İsrail'in saldırılarıyla 16 Mayıs'ta 106 Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, son 24 saatte ise İsrail saldırıları sebebiyle 153 can kaybı bildirildi.
Trump: 'Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor'
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 53 bin 339 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralıların sayısının da 121 bin 34'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.