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Somali'de askeri üs yakınında intihar saldırısı düzenlendi

Somali'de askeri üs yakınında intihar saldırısı düzenlendi

16:2618/05/2025, Sunday
AA
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Somali'de askeri üs yakınında intihar saldırısı düzenlendi
Somali'de askeri üs yakınında intihar saldırısı düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Damaanyo Askeri Üssü yakınında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları yaptığı açıklamada, patlama sırasında olay yerine yakın olduğunu belirterek, "Korkunç bir patlamaydı. Etrafta cesetler vardı." ifadelerini kullandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Damaanyo Askeri Üssü yakınında intihar saldırısı düzenlendi.


Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Somali Milli Ordusu'na katılmak üzere kayıt işlemleri için sırada bekleyen asker adaylarının bulunduğu alanda, bir kişi üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi.


Görgü tanıklarından Abshir Siyaad, yaptığı açıklamada, patlama sırasında olay yerine yakın olduğunu belirterek, "Korkunç bir patlamaydı. Etrafta cesetler vardı." ifadelerini kullandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#intihar saldırısı
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