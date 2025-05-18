8647 Krizi ABD’yi karıştırdı: Tesadüf mü, Trump'a suikast mesajı mı? İşte o rakamların anlamları

"Onun ne anlama geldiğini tam olarak biliyordu. Bir çocuk bile onun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI Direktörüyseniz bunun suikast anlamına geldiğini bilirsiniz. Hem de açık ve net bir şekilde. Çok yetenekli biri değildi. Ama bu kadarını anlayacak kadar yetenekliydi. Bunu bir sebepten dolayı yaptı ve çok sert şekilde tepki aldı. O, başkana suikast çağrısında bulunuyor."