8647 Krizi ABD’yi karıştırdı: Tesadüf mü, Trump'a suikast mesajı mı? İşte o rakamların anlamları

ABD’nin eski FBI Direktörü James Comey’nin sosyal medya paylaşımı, Amerikan kamuoyunu ayağa kaldırdı. Dört rakamdan oluşan “8647” kodu, eski Başkan Donald Trump’a yönelik bir tehdit mi? Yoksa yanlış anlaşılmış sembolik bir ifade mi? Comey’nin plajda paylaştığı bu rakamlar, Trump destekçileri tarafından bir “suikast mesajı” olarak yorumlanınca, olay tüm dünyanın gündemine oturdu. Trump’tan çok sert açıklama gelirken, Gizli Servis ve FBI da devreye girdi.
Plajdan atılan bir tweet, Amerikan siyasetinin gündemine oturdu. Eski FBI Direktörü James Comey’nin "86-47" ifadesiyle yaptığı paylaşım, Trump destekçileri tarafından tehlikeli bir gönderme olarak algılandı. Paylaşım sosyal medya üzerinden kısa sürede yayılırken, işin içine ABD Gizli Servisi ve FBI dâhil oldu. Trump, kendisine yönelik açık bir suikast mesajı verildiğini savunarak paylaşıma sert tepki gösterdi. Peki, sadece birkaç rakamla yapılan bu paylaşım gerçekten bir tehdide mi işaret ediyor?
Eski FBI yöneticisinden Trump'a tehdit mi?
ABD, tansiyonun yükseldiği bir haftaya girdi. Eski FBI Direktörü James Comey’nin sosyal medya hesabından yaptığı “8647” sayılı paylaşım, eski Başkan Donald Trump cephesinde adeta infiale sebep oldu.
Paylaşımın “masum” olduğunu savunanlar kadar, bunu doğrudan “ölüm tehdidi” olarak görenler de var. Özellikle Trump taraftarlarının yorumları sosyal medyada hızla yayılırken, Comey’nin söz konusu paylaşımı kısa süre içinde silmesi tartışmaları daha da alevlendirdi.
'Bir çocuk bile onun ne anlama geldiğini bilir'
Trump ise, bu paylaşımın tesadüf olmadığını düşünüyor. Sayının arkasında net bir mesaj olduğunu ifade eden Trump, Comey’yi açıkça hedef aldı:
Tartışmaların merkezindeki paylaşımda sadece "86-47" rakamları yer aldı. Comey, bu gönderiye şu notu düşmüştü:
"Kumsal yürüyüşümde havalı deniz kabuğu oluşumu"
Ancak bu basit cümle, birçok kişi tarafından sembollerle yüklü bir mesajın parçası olarak görüldü. Trump destekçileri, “86” sayısının ABD argosunda “birini silmek” gibi anlamlar taşıdığına, “47” sayısının ise Trump’ın ABD’nin 47. başkanı olacağına gönderme yaptığına inanıyor.
Tepkiler büyüyünce, Comey paylaşımını sildi. Ardından açıklama yaptı:
"Bunu düşünerek yapmadığını" söyleyen James Comey, paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı. Ancak bu da yeterli olmadı; ABD Gizli Servisi bir açıklama yayınladı.
Gizli servis inceleme başlattı
Gizli Servis’in konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenilirken, mevcut FBI Direktörü Kash Patel de devreye girdi. Patel’in açıklaması şöyleydi:
Siyasi ortamın daha da gerildiği bu süreçte, “8647” kodunun neyi temsil ettiği tam olarak açıklığa kavuşmuş değil. Ancak hem güvenlik kurumları hem de kamuoyu, olayın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için süreci dikkatle izliyor.