Dünya İtalya Başbakanı istifa edecek
AVRUPA

Son Dakika: ​İtalya Başbakanı istifa edecek

İtalya Başbakanı istifa edecek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı. 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin sona erdiğini belirterek Conte, "Bu noktada hükümet deneyimine son veriyoruz. Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı’na gideceğim" açıklamasında bulundu. Conte, son haftalarda meydanlardan kendisine ve hükümetine seslenen Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini için "Hükümet kriziyle yüzleşmenin yeri meydanlar değil, parlamentodur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Giuseppe Conte.
Giuseppe Conte.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin sona erdiğini belirterek, "Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gideceğim." dedi.

  • Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin ay başında, koalisyon ortağı M5S'in her şeye "hayır" dediğini öne sürerek çıkardığı kriz ve devamında hükümet için güvenoyu talep etmesinin ardından Başbakan Conte, bugün Senato Genel Kuruluna hitap etti.

Conte'nin hitabından önce kriz çıkaran Salvini'nin de hükümet sırasında Conte'nin yanına oturması dikkati çekti.

Bir yılı aşkın süredir görevde olan hükümetlerinin önemli ve büyük işler yaptığını belirten Conte, içinde bulundukları krizden kabinede içişleri bakanlığı görevini yürüten Lig lideri Salvini'yi sorumlu tuttu.

Conte, yanı başında oturan Salvini'ye yüklenerek, "İçişleri Bakanı, kendisinin ve partisinin çıkarlarını izlemeyi tercih etmiştir" dedi.

Başbakan Conte, "Oylamaya gitmek demokrasinin gereğidir ancak her yıl insanları sandığa götürmek sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.

Salvini'nin hükümetlerini, sürekli "hayır" diyen hükümet olarak yansıtmasına da tepki gösteren Conte, "Hükümet için hem güvenoyu istemek hem de bakanlık görevinde kalmayı açıklamak zor" diye konuştu.

  • Giuseppe Conte, Salvini'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinden hemen sonra kriz için bahane aramaya başladığını savunarak, bu krizi çıkaran Lig liderinin ülke önünde şimdi büyük sorumluluk üstlendiğine dikkati çekti.

Conte, son haftalarda meydanlardan kendisine ve hükümetine seslenen Salvini için "Hükümet kriziyle yüzleşmenin yeri meydanlar değil, parlamentodur" ifadelerini kullandı.

Başbakan Conte, kendisini tanımamalarına rağmen güvenenlere teşekkür ederek, "Bu hükümet deneyimini burada kesmek durumundayım. Bu süreci tamamlama niyetindeyim. Bu noktada hükümet deneyimine son veriyoruz. Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gideceğim" dedi.

Giuseppe Conte, bundan sonraki süreci Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yürüteceğini sözlerine ekledi.

Conte'nin konuşması sık sık M5S senatörlerinin alkışlarıyla kesildi.

Senato'daki konuşmaların ardından Başbakan Conte'nin Cumhurbaşkanı Mattarella'ya istifasını vermesi ve Mattarella'nın da parlamentoda siyasi istişareleri başlatması bekleniyor.

REKLAM

Sarı-yeşil koalisyon krizde

Parti renklerinden ötürü sarı M5S - yeşil Lig koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

  • Son aylarda fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senato’da ay başında yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.

Salvini’nin bu çıkışı koalisyon ortağı M5S ve Başbakan Conte’nin sert tepkisini çekmişti.

Lig Partisi’nin Conte için güvenoyu istemesi tansiyonu yükseltmiş, bunun bir an önce yapılması için bastırması Senato’nun geçen hafta olağanüstü toplanmasına yol açmıştı. Senato Genel Kurulu geçen hafta yaptığı olağanüstü toplantıda güvenoyunun öne alınması için yapılan önergeler reddedilmiş, gözler bugüne çevrilmişti.

İtalya'daki hükümet krizi büyüyor
DÜNYA
İtalya'daki hükümet krizi büyüyor

İtalya ile Almanya düzensiz göçmen krizi yaşıyor
DÜNYA
İtalya ile Almanya düzensiz göçmen krizi yaşıyor
Yangın 53 saat sonra kontrol altında

Yangın 53 saat sonra kontrol altında

​İzmir' deki orman yangını 2 gün 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
İtalyada siyasi belirsizlik

İtalya'da siyasi belirsizlik

​Başbakan Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Yanlış yollara tevessül ettiler

Yanlış yollara tevessül ettiler

​AK Parti'den kayyum atamalarına ilişkin açıklama.
Bodrum'da<br>8 proje mühürlendi

Bodrum'da
8 proje mühürlendi

Bakan kıyı ve koylarda incelemelerde bulundu.
1 yıl ödemesiz<br>100 bin TL verilecek

1 yıl ödemesiz
100 bin TL verilecek

Erdoğan'dan selzede Eminönü esnafı için talimat.
'Batasuna' örneği<br>masaya gelebilir

'Batasuna' örneği
masaya gelebilir

​Hukukçular HDP'nin kapatılma ihtimalini değerlendirdi.
İkinci Münbiç'e müsaade etmeyeceğiz

İkinci Münbiç'e müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge mutabakatı için net mesaj.
İdlib'de<br>Rusya detayı

İdlib'de
Rusya detayı

Han Şeyhun'da çatışmalar sürüyor.
1 milyonu aşacak

1 milyonu aşacak

​Faizlerdeki indirimin etkisini göstermesi bekleniyor.
İBB'de<br> gazeteci kıyımı

İBB'de
gazeteci kıyımı

'Kimseyi çıkarmayacağız' diyen ​İmamoğlu, 50 gazeteciyi işten attı.
Bir alıcı daha çıktı

Bir alıcı daha çıktı

TürkAkım projesinden doğalgaz almak istiyorlar.

Pençe darbesi

Pençe darbesi

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bodrum'dan<br>niye vazgeçmiyor?

Bodrum'dan
niye vazgeçmiyor?

​Sel felaketi yaşayan İstanbul'a günü birlik ziyaret.
Sayısı 40 bini geçti

Sayısı 40 bini geçti

MPT-76'lar tamamen milli kaynaklarla üretiliyor.
Teröre destekle<br>gönül kazanılmaz

Teröre destekle
gönül kazanılmaz

Ünal'dan Gül ve Davutoğlu'na kayyum tepkisi.
5 ilden<br>korsan servis

5 ilden
korsan servis

Maliyetleri düşürmek için bunu da yaptılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.