Dünya KKTCden Doğu Akdeniz açıklaması
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Son Dakika: ​KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması

KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Doğu Akdeniz'e son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiç birimizin arzu ettiği bir durum değil. Bu zenginlikler hepimize ait. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa 'KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz' dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor" dedi.

Haber Merkezi Diğer
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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Doğu Akdeniz'e son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiç birimizin arzu ettiği bir durum değil. Bu zenginlikler hepimize ait. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa 'KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz' dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor" dedi.

Akıncı, "Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz. Eğer yardımlaşma konusunda en ufak bir ipucu görürsek biz bu eli tutmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

KKTCden Doğu Akdeniz açıklaması

KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması
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