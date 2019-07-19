Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından "şüpheli" sıfatıyla çağırıldığını belirterek, bu nedenle başbakanlık görevinden istifa ettiğini söyledi.

Haradinaj, "Hükümetin başbakanı olarak görevimden istifa ettim. Bu andan itibaren hükümet olarak da istifa ettik. Bunun sebebi de Özel Savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağırılmamdır." ifadelerini kullandı.

Yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin görevde kalacağını dile getiren Haradinaj, "Sadece benim için değil, tüm hükümet için kolay bir karar değildi." değerlendirmesinde bulundu.